В Дагестане благоустроят 218 общественных и дворовых территорий

Заседание проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» состоялось в пятницу, 19 марта, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыра Эмеева.

Первый вице-премьер подчеркнул важность освоения средств, выделенных на реализацию нацпроектов. «Низкое освоение средств в последующие годы урезает наши возможности в создании комфортных условий дагестанцев»,- отметил Эмеев.

Он напомнил, что в рамках обсуждаемого нацпроекта реализуются 4 региональных проекта «Жилье», «Формирование комфортной городской среды в Республике Дагестан», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Чистая вода».

О ходе реализации проекта по формированию комфортной городской среды доложил и.о. министра строительства РД Мурад Алиев. По его словам, в 2021 году в регионе предусмотрено к благоустройству 218 территорий в 48 муниципальных образованиях, в том числе 137 общественных и 81 дворовых. Объем финансирования - 908,2 млн рублей.

«В настоящее время муниципалитетами проводятся мероприятия по контрактованию территорий благоустройства. Заключены 128 контрактов по благоустройству 202 территорий, это 92,7%. По остальным территориям контракты будут заключены до 1 апреля», - сообщил Мурад Алиев.

Что касается реализации проекта «Чистая вода», было отмечено, что в целях участия республики в федеральном проекте «Чистая вода» в 2021 году Минстроем Дагестана защищена заявка в Минстрое России, предусматривающая финансирование строительства 6 объектов водоснабжения.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» между Правительством Республики Дагестан и Минстроем РФ заключено соглашение о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения. Общий объем финансирования на текущий год составляет 915,06 млн руб., из них федеральные средства – 905,91 млн руб., республиканские средства – 9,15 млн рублей.

За счет указанных средств предусмотрено строительство 6 объектов, из них по 5 завершение предусмотрено в 2021 году и по одному- в 2022 году. В настоящее время по всем объектам ведутся аукционные мероприятия по определению исполнителей на выполнение строительно-монтажных работ, заключение контрактов планировалось до конца марта.

В рамках заседания был рассмотрен ход реализации других региональных проектов. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, главы муниципальных образований, члены депутатского корпуса.