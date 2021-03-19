В Дагестане 1130 социальных объектов подключат к высокоскоростному интернету до конца года
- Автор Хадижат
- 19 марта, 2021. Пятница 22:51
Указанный нацпроект включает в себя пять региональных проектов. Было отмечено, что за прошлый год в рамках проекта «Информационная инфраструктура» в республике обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 931 социально-значимого объекта (школы, ФАПы, органы местного самоуправления, пожарные части).
В этом году работа по подключению социально-значимых объектов к сети «Интернет» будет продолжена. Так, на 2021 год предусмотрено подключение порядка 1130 социально значимых объектов на общую сумму порядка 695,5 млн рублей.
Также в рамках указанного регионального проекта на 2021 год предусмотрены две федеральные субсидии, одна из них - на построение защищенной инфраструктуры на судебных участках мировых судей, включая обеспечение каналов связи, поставку оборудования, обеспечение видеоконференцсвязью на общую сумму 32,9 млн рублей. Вторая субсидия - на внедрение типового облачного решения по автоматизации контрольной и надзорной деятельности на сумму 37,5 млн рублей.
Также было отмечено, что за 2020 год в Дагестане обеспечено полное освоение средств федеральной субсидии в размере 4,6 млн рублей на внедрение системы межведомственного электронного взаимодействия. В частности, была проведена работа по обновлению 27 региональных СМЭВ. В настоящее время идет процесс по добавлению пользователей, в том числе органов местного самоуправления.
В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» Минкомсвязью РД совместно с Минобрнауки Дагестана за прошлый год обучено 3276 человек по программе повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики. В текущем году данная работа будет продолжена.
В 2021 году в рамках реализации нацпроекта также запланирована работа по оказанию консультационной поддержки и информационного сопровождения компаний, разрабатывающих или внедряющих отечественное ПО, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий, для обеспечения их участия в конкурсных отборах на получение господдержки. Также планируется внедрение портала сотовых операторов.
В обсуждении приняли участие председатель Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Народного Собрания РД Муса Мащилиев, представители Минцифры РД, Минобрнауки РД, Минпромторга РД.
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