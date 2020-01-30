Халкьла пагьмуртала Юрт дахъал дусмазиб ишбархIила Дагъиста устадешла бетуцуни гьаладяхI дашахънилизиб бузули саби. ИмцIаливан пикри бяхIчииули саби мургьила гьимиртачил някьишдирнила устадешличи. Арбякьунси дусла декабрьла кIиличибадли ишдусла январьла 16-личи бикайчи Москвализибси В.Д.Поленовла уличилси халкьла пагьмуртала Юртлизиб «Кубачила мургьила някьиш» ибси выставка бетерхурсири. КIинайс сабри республикала халкьла пагьмуртала Юртлизиб дураберкIес пикрибарибси. Выставкаличи халаси хIядурдеш барибсири, суратуначилти буклетуни-каталогуни далкьаахъуртири.
«Кубачила мургьила някьиш» выставкаличи 40 хIянчи гьаладихьили лер. Илди сари жагали някьишдарибти панно, картинкаби, хIевни, кIузри ва цархIилти гIягIниахълуми. Илди дарибти сари Кубачила шилизибадти дурхIнала искусствобала школала педагог Фатима Кишовани бекIдешдирути 18 устали. ВаяхI чедаахъили гIергъи, Фатима Кишовани ва Мадина СягIидовани мургьила гьимирти пайдаладирули ибнила устадешла дарс чебаахъиб. Илдани хIербикIути чула устадешла дигIяндешуначил тянишбариб ва гIярбукIантала ваяхI дирниличила дахъал баянти гьаладихьиб.
Кубачила мургьила някьиш
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- 30 января, 2020. Четверг 16:52
МяхIячкъалализибси халкьла пагьмуртала Юртлизиб январьла 24-личибадли 31-личи бикайчи «Кубачила мургьила някьиш» ибси выставка дурабуркIули саби. Выставка дураберкIахъес кумекбариб ДР-ла культурала Министерстволи, ДР-ла МК-ла Республикала халкьла пагьмуртала Юртли, «Дахадаевла район» муниципальный цалабяхъли.
Халкьла пагьмуртала Юрт дахъал дусмазиб ишбархIила Дагъиста устадешла бетуцуни гьаладяхI дашахънилизиб бузули саби. ИмцIаливан пикри бяхIчииули саби мургьила гьимиртачил някьишдирнила устадешличи. Арбякьунси дусла декабрьла кIиличибадли ишдусла январьла 16-личи бикайчи Москвализибси В.Д.Поленовла уличилси халкьла пагьмуртала Юртлизиб «Кубачила мургьила някьиш» ибси выставка бетерхурсири. КIинайс сабри республикала халкьла пагьмуртала Юртлизиб дураберкIес пикрибарибси. Выставкаличи халаси хIядурдеш барибсири, суратуначилти буклетуни-каталогуни далкьаахъуртири.