Москвализиб халкьани-ургабси вачарла Центрлизиб гьар дус дурабуркIуси улкала Президент Владимир Путинничилси халаси пресс-конференция бетерхур, сабира 4 сягIятра 18 минутра бухъянбитIунси.
Москвализи улкала Президентлизи суал хьарбаэс бякьун арагIебли Россиялизибад 1895 журналист, ил лугIилизиб — Дагъиста СМИ-бала вакилтира. Буралли, РФ-ла Президентлизи хьардаэс 2000-цад суал хIядурдарилри, амма лебтасалра-декIар ил барес имканхIебакIиб.
Балбуцла замана пачалихъла БекIлизи 70-цад суал хьардаиб.
Гьалар кьяйдали, балбуцла бутIакьянчибани плакатуни кадухилри, амма иш гьакIлис Кремльли илдала кьадар камбарилри – А4 жураличибра халали хIебиэсли.
ГIядатлибиубли, бекIлибиубси мер бурцули саби регионтала масъултани: журналистунас ил мерличир сеналра бекIхIедирути аргъбаибти масъулти сагаси даражаличи дураэси имканра саби. Гьалабра чебиуливан, улкала Президентли журналистуначилси илгъуна ихтилатла гIергъи сегъунти-биалра баркьудлуми гьунчидикахъес хъарбаркьуни дедлугули сари.
РФ-ла Президентлизи экономикаличила, миллатла проектуни гIямрулизир детурхахънилиличила, социальный бяхIчибизла политикала декIар-декIарти бутIначила хьарбаиб. Зумали суалбикIулри халкьани-ургабси даражаличила – Россияла-Америкала бархбасуначила, Россия ва Турция барх бузниличила, Сирияличила ва Украиналичила.
Халати пресс-конференцияби дурадуркIнила гIядат улкала Президент В.Путинни 2001-ибил дуслизиб гьалабихьибсири. Ил анцIбукьуличи иштяхI дусличи-дус имцIабикIули саби.
Дусла баянти каиб
- Автор Admin
- 20 декабря, 2019. Пятница 10:03
(РФ-ла Президент В.Путинни 15-йнайс журналистунала суалтас жавабти дедиб)
Москвализиб халкьани-ургабси вачарла Центрлизиб гьар дус дурабуркIуси улкала Президент Владимир Путинничилси халаси пресс-конференция бетерхур, сабира 4 сягIятра 18 минутра бухъянбитIунси.