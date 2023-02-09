Ил анцIбукь нушала цаванзаланти бузери дигахъути ва гъираличил вяшбикIути адамти биънили, бегIлара къиянти масъултачибад чедибиркниличил бархбасунси саби. Бара гьалабван цагьатIи дагъистанлан Ленинна премияла Лауреат ветаъниличила бакьира. Ил сай 1932 ибил дусла апрельла 20-личив Хайдакьла районна Мажалислизив акIубси Игорь Александрович Шаповалов. Сай виштIали левай илала бегIти Саратовла областьла Романовскла районна Большой Карай бикIуси шилизи гечбиубтири. Илаб И.Шаповаловли школа таманбарибсири. ВатIа гьалабси чебла ахъибхIели, ил 1953 ибил дуслизив «Больше-Карайская» биштIаси ГЭС (шинничибли бузуси хутIла станция) белшахъес вархьибсири. Омскла машинаби дируси институт хъараахъурли, декIар-декIарти предприятиебазив слесарьличивад вехIихьили, бекIливиубсигъуна инженерличи бикайчи узули калун. Илини сунела гIямру набт ва газ адилтIниличил дархдасахъун. 1965 ибил дуслизив И.Шаповалов «Главтюменнефтегазстрой» бекIлибиубси управлениела механизацияла отделла начальникла заместительла къуллукъличи катурсири. Илини илкьяйдали «Сибжилстрой» предприятиела начальникла, КПСС-ла Тюменьна горкомла цаибил секретарьла, Надым шагьарлизибси «Главямбургнефтегазстрой»-ла начальникла, «Арктикнефтегазсервис»-ла гендиректорла, «Запсибкомбанк»-ла директортала Советла председательла къуллукъунира дузахъутири.
И.Шаповаловли Ямало-Ненецкла ва Ханты-Мансийскла автономный округунази кадурхути Ямбург, Усть-Балык, Уренгой, Сургут шагьуртазирти газла мягIдунти руркънилизир, Шаим – Тюмень, Усть-Балык – Омск, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск газла ва набтла линияби лушнилизир жигарла бутIакьяндеш дарибтири.
И.Шаповалов Западный Сибирьлизир набтла ва газла объектуни лушнила хIекьлизирти 40-йчирра имцIали, илкьяйдали газла ва набтла объектуни лушнила баркьуди гIяхIбулхъахънила шайчирти 30-йчирра имцIали гIилмула макьалабала автор сай.
Илини 1956 ибил дуслизиб Саратовла набтла техникум, 1975 ибил дуслизиб Тюменьна индустриальный институт хъараахъур ва набтла-газла шайчирти багьудлуми чедицIахъиб.
Ил Тюменская областьла устнала (строители) Союзлис бекIдеш дируси кьукьяла, В.И.Муравленкола уличилси Тюменская областьла жамигIятла фондла, Тюменьна пачалихъла набтла ва газла университетла выпускникунала Ассоциацияла член вири, Тюменьна хIурматла адамтала Советла председатель сайри, Россияла набтла ва газла объектуни делшунти ветеранти, хасти устнала Союз гIеббурцуси фондла баркьудилизир бутIакьяндеш дирутири.
Игорь Александрович вецIнайс бикIибси РСФСР-ла Верховный Советла депутатли (1980 ибил дус), КПСС-ла 26 ибил съездла вакилли (1980 ибил дус), 19-20-йнайс дикIибти Тюменская областьла халкьла депутатунала Советла, Тюменьна халкьла депутатунала Советла ва Ямало-Ненецкла округла халкьла депутатунала Советла депутатли викIибсири (1985-1990-ибти дусми).
И.Шаповаловли хьунуйчил барх кIел урши абикьур ва гIямрула бягIуси гьунчи дураиб.
Ил 2019 ибил дусла июльла 2-личив чархIелхъуси архIяличи арякьун. Ил Тюменьнизи хIяриихьибси сай.
Набтла ва газла объектуни лушнила кьяли гьалабяхI башахънилизи белгиси пай кабихьни багьандан, 1980 ибил дуслизив И.Шаповалов Ленинна премияличи лайикьикибсири. Ил Бузерила ХIунтIена Байрахъла кIел орденничил, «Пайтти ванзурби дяркъни багьандан», «В.И.Ленин акIубхIейчирад 100 дус дикнила хIурматлис асилси бузери барни багьандан», «Бузерилизив декIарухъни багьандан», «Западный Сибирьлизир набтла ва газла мягIдунти дяркъни багьандан», «Бузерила ветеран» бикIути медальтачил шабагъатлаварибсири.
Илкьяйдали, Игорь Александрович И.Губкинна, В.Муравленкола, Б.Щербинна, Н.Байбаковла умачилти премиябала лауреат сайри. Ил «СССР-ла хIурматла радист», «РСФСР-ла урибси строитель», «Роснефтегазстройла хIурматла хIянчизар» (1992 ибил дус), «Минтопэнергола урибси хIянчизар» (1998 ибил дус), «Газла промышленностьла хIурматла хIянчизар», «ХIурматла набтла хIянчизар» (1999 ибил дус), Романовский районна хIурматла адамла (2000-ибил дус), Ямало-Ненецкла автономный округла хIурматла адамла (2001-ибил дус), «ХIурматла строитель» (2002-ибил дус), «Тюменская областьла хIурматла строитель» (2004-ибил дус), Тюменская областьла хIурматла адамла (2014 ибил дус) умачи лайикьикиб.
ГIямру набтличил дархдасахъунси
- Автор Сулайбан МяхIяммадов
- 09 февраля, 2023. Четверг 09:45
Республикала дура арбякьунти дагъистанланти-ургаб сархибдешуни диахъубти ва машгьурбиубти адамти камли ахIен. Буралли, илдала лугIи даим имцIабикIули саби.
Ил анцIбукь нушала цаванзаланти бузери дигахъути ва гъираличил вяшбикIути адамти биънили, бегIлара къиянти масъултачибад чедибиркниличил бархбасунси саби. Бара гьалабван цагьатIи дагъистанлан Ленинна премияла Лауреат ветаъниличила бакьира. Ил сай 1932 ибил дусла апрельла 20-личив Хайдакьла районна Мажалислизив акIубси Игорь Александрович Шаповалов. Сай виштIали левай илала бегIти Саратовла областьла Романовскла районна Большой Карай бикIуси шилизи гечбиубтири. Илаб И.Шаповаловли школа таманбарибсири. ВатIа гьалабси чебла ахъибхIели, ил 1953 ибил дуслизив «Больше-Карайская» биштIаси ГЭС (шинничибли бузуси хутIла станция) белшахъес вархьибсири. Омскла машинаби дируси институт хъараахъурли, декIар-декIарти предприятиебазив слесарьличивад вехIихьили, бекIливиубсигъуна инженерличи бикайчи узули калун. Илини сунела гIямру набт ва газ адилтIниличил дархдасахъун. 1965 ибил дуслизив И.Шаповалов «Главтюменнефтегазстрой» бекIлибиубси управлениела механизацияла отделла начальникла заместительла къуллукъличи катурсири. Илини илкьяйдали «Сибжилстрой» предприятиела начальникла, КПСС-ла Тюменьна горкомла цаибил секретарьла, Надым шагьарлизибси «Главямбургнефтегазстрой»-ла начальникла, «Арктикнефтегазсервис»-ла гендиректорла, «Запсибкомбанк»-ла директортала Советла председательла къуллукъунира дузахъутири.