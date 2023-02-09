ЗАМАНА - ГIямру набтличил дархдасахъунси

ГIямру набтличил дархдасахъунси

Автор Сулайбан МяхIяммадов
09 февраля, 2023. Четверг 09:45
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Республикала дура арбякьунти да­гъистанланти-ургаб сархибдешуни ди­ахъубти ва машгьурбиубти адамти кам­ли ахIен. Буралли, илдала лугIи даим имцIа­бикIули саби.

ГIямру набтличил дархдасахъунси

Ил анцIбукь нушала ца­ванзаланти бузери дигахъути ва гъираличил вяшбикIути адамти биънили, бегIлара къиянти масъултачибад че­дибирк­ниличил бархбасунси саби. Бара гьалабван цагьатIи дагъис­танлан Ленинна премияла Лауреат ветаъ­ниличила бакьира. Ил сай 1932 ибил дусла апрельла 20-личив Хай­дакьла районна Мажалислизив акIуб­си Игорь Александрович Ша­повалов. Сай виш­тIали левай илала бегIти Саратовла областьла Романовскла районна Большой Карай бикIуси шилизи геч­биуб­тири. Илаб И.Шаповаловли шко­ла таманбарибсири. ВатIа гьалабси чеб­ла ахъибхIели, ил 1953 ибил дус­ли­зив «Больше-Ка­райс­кая» биш­тIа­си ГЭС (шинничибли бу­зу­си хутIла ста­н­ция) белшахъес вар­хьиб­сири. Омскла машинаби дируси инс­титут хъараахъурли, декIар-декIарти пред­приятиебазив слесарьличивад ве­хIихьили, бекIливиубсигъуна ин­же­нерличи бикайчи узули калун. Илини сунела гIямру набт ва газ адилтI­ниличил дархдасахъун. 1965 ибил дуслизив И.Ша­повалов «Глав­тю­мен­­неф­те­газ­строй» бекIлибиуб­си управлениела механизацияла от­дел­­­ла начальникла заместительла къул­­­лукъличи катурсири. Илини ил­кьяй­­дали «Сибжилстрой» пред­прия­т­иела начальникла, КПСС-ла Тю­меньна горкомла цаибил секре­тарьла, Надым шагьарлизибси «Главям­бургнефтегазстрой»-ла начальник­ла, «Арктикнефтегазсервис»-ла ген­ди­рек­­­торла, «Запсибкомбанк»-ла дирек­­тортала Советла председательла къул­лукъунира дузахъутири.
И.Шаповаловли Ямало-Ненецкла ва Ханты-Мансийскла автономный округунази кадурхути Ямбург, Усть-Балык, Уренгой, Сургут шагьуртазирти газла мягIдунти руркънилизир, Шаим – Тюмень, Усть-Балык – Омск, Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск газла ва набтла линияби лушнилизир жигарла бутIакьяндеш дарибтири.
И.Шаповалов Западный Сибирьлизир набтла ва газла объектуни лушнила хIекьлизирти 40-йчирра имцIали, илкьяйдали газла ва набтла объектуни лушнила баркьуди гIяхIбулхъахънила шайчирти 30-йчирра имцIали гIилмула макьалабала автор сай.
Илини 1956 ибил дуслизиб Саратовла набтла техникум, 1975 ибил дуслизиб Тюменьна индустриальный институт хъараахъур ва набтла-газла шайчирти багьудлуми чедицIахъиб.
Ил Тюменская областьла устнала (строители) Союзлис бекIдеш дируси кьукьяла, В.И.Муравленкола уличилси Тюменская областьла жамигIятла фондла, Тюменьна пачалихъла набтла ва газла университетла выпускникунала Ассоциацияла член вири, Тюменьна хIурматла адамтала Советла председатель сайри, Россияла набтла ва газла объектуни делшунти ветеранти, хасти устнала Союз гIеббурцуси фондла баркьудилизир бутIакьяндеш дирутири.
Игорь Александрович вецIнайс бикIибси РСФСР-ла Верховный Советла депутатли (1980 ибил дус), КПСС-ла 26 ибил съездла вакилли (1980 ибил дус), 19-20-йнайс дикIибти Тюменская областьла халкьла депутатунала Советла, Тюменьна халкьла депутатунала Советла ва Ямало-Ненецкла округла халкьла депутатунала Советла депутатли викIибсири (1985-1990-ибти дусми).
И.Шаповаловли хьунуйчил барх кIел ур­ши абикьур ва гIямрула бягIуси гьунчи ду­раиб.
Ил 2019 ибил дусла июльла 2-личив чархIелхъуси архIяличи арякьун. Ил Тюменьнизи хIяриихьибси сай.
Набтла ва газла объектуни лушнила кьяли гьалабяхI башахънилизи белгиси пай кабихьни багьандан, 1980 ибил дуслизив И.Шаповалов Ленинна премияличи лайикьикибсири. Ил Бузерила ХIунтIена Байрахъла кIел орденничил, «Пайтти ванзурби дяркъни багьандан», «В.И.Ленин акIубхIейчирад 100 дус дикнила хIурматлис асилси бузери барни багьандан», «Бузерилизив декIарухъни багьандан», «Западный Сибирьлизир набтла ва газла мягIдунти дяркъни багьандан», «Бузерила ветеран» бикIути медальтачил шабагъатлаварибсири.
Илкьяйдали, Игорь Александрович И.Губкинна, В.Муравленкола, Б.Щербинна, Н.Байбаковла умачилти пре­миябала лауреат сайри. Ил «СССР-ла хIурматла радист», «РСФСР-ла урибси строитель», «Роснефтегазстройла хIурматла хIянчизар» (1992 ибил дус), «Минтопэнергола урибси хIянчизар» (1998 ибил дус), «Газла промышленностьла хIурматла хIянчизар», «ХIурматла набтла хIянчизар» (1999 ибил дус), Романовский районна хIурматла адамла (2000-ибил дус), Ямало-Ненецкла автономный округла хIурматла адамла (2001-ибил дус), «ХIурматла строитель» (2002-ибил дус), «Тюменская областьла хIурматла строитель» (2004-ибил дус), Тюменская областьла хIурматла адамла (2014 ибил дус) умачи лайикьикиб.

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