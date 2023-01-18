ЗАМАНА - Цаибил мер — къайгънала лишан

Цаибил мер — къайгънала лишан

Автор П.Маллаева
18 января, 2023. Среда 17:47
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Цаибил мер — къайгънала лишан

Ахъушала районна ТIантIала урга да­ра­жала школала 10-ибил классла учIан Ильяс Илья­совли гIяхIси сочи­не­ние­лис багьахъурси Рос­сияла кьад­рила кон­курс­лизир бу­тIа­кьяндеш дариб ва цаибил мер буциб.

Цаибил мер — къайгънала лишан

— Сочинениелис чумал те­ма гьаладихьибтири, — бурули сари Ильяс хIядурварибси урус мезла ва литературала учи­тельница Марьям МяхIям­ма­довнани.
— Нушани «Селизиба, узи, адамла цIакь?» ибси тема чеб­бикIира. Ил тема барх­ба­сунсири И.Тургеневла «Му­му» бикIуси хабар бел­кIун­хIей­чирад 170 дус дикниличил.
Ил хабарлизирти анцI­бу­кьунас кьимат кабалтули, сочинениела авторли ахъдур­цули детаур ишбархIила гIям­­рулизирра дебали мягI­ни­чер­тили сарти суалти: адамдешла, гъабзадешла, ур­кIе­цIи­ла, вегI­ли вегIла хIур­мат­­бир­ни­ла.
Сочинениела бекI­ли­биубси мурад саби, ил­дигъунти суалтас жавабти дургни. Урусла машгьур­си­ классикла пасихI­дешла хьулчи­личиб бургули сай со­чинениела авторли сунени ахъбуцибси бекI­ли­биубси суайс жаваб: селизиба адамла цIакь? Ил саби вайдешличи къаршили кайзес чIума­деш диъ­нилизиб. ЧIумадеш хIе­диалли, вайдеш чедибиркули саби ва бахъал адамтала гIям­руличи, кьисматличи вайла шайчиб асарбирули саби. Илкьяйда бетхIеахъес багьандан хIяжатбиркур бархьдеш гIеб­бу­ц­ес, хIялалдеш, уркIе­цIи­чеб­деш далтахъули, илдала шайчи кайзес.
«ХIу цIакьли виэс гIягIни­бир­кур хIуни хIу ва­та­хъесра хIечи бирхауди бихьибти, хIуни саби ба­гьандан жавабкардеш дихути адамти батахъесра. ЦIакь – чархла кьуватлизибцун ахIен, хIял-тIаби­гIятла чIумадешлизиб, кабизалачебдешлизиб саби», — лукIули сай сочинениела авторли, Тургеневла ха­бар­лизибси хьулчилибиубси мягIна гIячихъбирули.
Ильяс Ильясов ва ил хIядурварибси учительница Илья­сова Марьям МяхIям­мадовна Москвализи жибариб ва ЖамигIятла палатала заллизиб бетер­хурси шадлихъла бутIакьянчибили бе­таур.
— Балбуцличиб лебри кон­курс­личиб гьалабикибти, улкала мер-мусаличибад ба­кIибти школабала, коллед­жу­нала бучIанти ва илди хIя­дур­барибти преподавательти. ДурхIнас хасти Дипломти, жузи, савгъатуни дедиб, илди хIядурбарибтас — Баркаллала кагъурти. Конкурслизиб гьалабикибти мубаракбарес бакIиб РФ-ла багьудила Министерствола жавабла хIянчизарти, вузанала, илдала лугIилизиб Михаил Ломоносовла уличилси Москвала Пачалихъла университетла преподавательтира, — бурули сари Марьям Мя­хIяммадовнани. — Илдани, гIяхIти гъай дуриб, дебали ур­кIи­чердиахъубра.
Конкурслизиб гьалабикибтала ва илдала пре­по­давательтала хIурматлис ДР-ла багьудила Ми­нис­терст­во­лизибра балбуц бетерхур. Ишабра 10-ибил классла учIан­на ва ил хIядурварибси учи­тельницала къайгъни ахъли кьи­матладариб, илдас челябкь­лализирра сархибдешуни диубли дигни багьахъур.
Марьям МяхIяммадовнани «шула» кьиматуначил ДГУ-ла филологияла факультет таманбарибсири, гьаланачи Ахъушала урга даражала школализир рузули калун, 2002-ибил дусличирад рузули сари ТIан­тIала урга даражала школализир. «Ахъушала район» МО-ла администрацияла, багьудила управ­ле­ниела шайзирадти ХIурматла Грамотабачи, чебяхIси категорияла учительла, 2010-ибил дуслизир «Дусла учительла» умачи лайикьрикили, Россияла Фе­дерацияла Багьудлумала Министерствола ХIур­матла Грамотара касили сари.
«2023 ибил дуслизир гьатIира дахъал сархибдешуни диэсли хIянчи детурхаб!» эс дигулра ил пагьмучерси педагоглис.

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