ЗАМАНА - Чихъли кьиматладариб

Чихъли кьиматладариб

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15 декабря, 2022. Четверг 14:01
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Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликов, Москвализи дураберкIибси бузерила архIяла дазурбазив, РФ-ла Федерацияла Советла спикер Вален­тина Матвиенкочил гьуниваиб.

Чихъли кьиматладариб

Илдани Дагъистан социальный бяхIчибизлизиб-экономикализиб гьалабяхI башахънила, Россияла сагати мер-мусала адамтас кумек бурхьнила ва СВО-лизир бутIакьяндеш дирути гIеббурцнила масъулти пикридариб.
В.Матвиенкони республикала агропромышлен­ный комплексла сархибдешуни чихъли кьиматладариб ва секIал хIядурбируси промышленность жигарчебли гьалабяхI башахъес гIягIнили биъниличила багьахъур.
«Жагьилтани чIумали къаршидеш дирули сари, замана-замана нушани ила парламентла ва­килти ва районтала бурги бурхьулра, амма илдас сеналра бекIмаххIебухъесли. Лерилра секIал дявила руководстволичил пикридирути сари. СВО-ла бутIакьянчиби ва авалра областьла адамти гIеббурцнила шайчибра хIянчи дурабуркIулра. Тамашаласи саби, илдас дурхIнала кагъурти дебали дигестили детаъни», — буриб С.Меликовли.

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