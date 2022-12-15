ЗАМАНА - ГIяхIдешуни дулгулра!

ГIяхIдешуни дулгулра!

Автор МяхIяммад-ХIябиб ИсмягIилов
15 декабря, 2022. Четверг 13:57
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ГIяхIдешуни дулгулра!

Ишаб наб бурес дигуси губ­да­лан гIяхIгъабза, политик, гIя­лим ва бузерила адам Мя­хIям­ма­дэмин МяхIям­мад­расу­ло­вич­личила саби.

ГIяхIдешуни дулгулра!

М.ХIяжиев акIуб­си сай 1960 ибил дусла октябрьла 18-личив. Губданила шилизиб урга даражала багьуди касили гIергъи, ДГУ-ла вачарла факультетлизи керхурсири. МяхIяммадэмин гьар секIайзив гьалав виэс кьаслизивсири. Лебилра шанти бирхутири ил гIямрулизив гьалавяхI аркьниличи ва илини хIурматла къуллукъ бургниличи. Илкьяйда бетра бетаурсири. Илини сунела бузерила гьалар-гьаларти гунзри 1983 ибил дуслизир кацIибтири. БегI гьалав ил узусири 1998 ибил дусличи бикайчи вачарла декIар-декIарти кьялубазив. КIинайс ДР-ла промышленностьла ва вачарла Министерстволизив узескайибсири. 2002-2004-ибти дусмазив МяхIяммадэмин ДР-ла Правительствола биштIаси вачар гIеб­бурцнила ва гьалабяхI башахънила комитетла председательла заместитель сай­ри. ГIур хIябал дус М.ХIяжиев «Цаси Россия» партияла Дагъистанна регионна отделениела исполкомла руководительли калун.
Узули калун Россияла мер-мусала бялихъуни дурцнила управлениела Волго-Каспийский отделла начальникли, гIур — начальникла заместительли. 2014-2015-ибти дусмазив М.ХIяжиев МяхIячкъала шагьарла Администрацияла бекIла заместительли узусири.
МяхIяммадэмин сунела багьудлуми ахъдуцесра бажардииркусири. Илини кIиибил чебяхIси даражала багьуди касибсири. Россияла пачалихъла къуллукъла академия отличноли учIули таманбарибсири. 2008-ибил дуслизиб Краснодарлизибси Кубаньна пачалихъла университетлизиб кандидатла диссертация кабизахъур, юридический гIилмуртала кандидат ветаур. 2020-ибил дуслизиб биалли, Москвализибси гIилмуртала академияла Россияла философияла институтлизиб диссертация бетерхахъурли гIергъи, политикала гIилмуртала доктор ветаурсири. Илини Россияла машгьурти изданиебазир гIилмула 200 хIянчи дуракаибтири.
МяхIяммадэмин МяхIяммад­ра­су­ло­вичли пачалихъла декIар-де­кIар­ти къуллукъуни дузахъули калунсири ва халаси хIурматличи лайикьикибсири. Гьанна ДГУ-лизив преподавательли узули сай.
Чинав узалра ва хIериралра, илини сунела шантачил бархбас чIумали бузахъусири, илдала баркь-бацличи пик­ри бяхIчииусири ва кумек гIеббаахъес къайгъилизивсири. Илала икьайчил стадион тIашбатурсири. Илар спортла декIар-декIарти абзани дурадуркIнила дурарадли, урчала-спортла абзанира дурадуркIес имканти лер.
Ишдус МяхIяммадэмин МяхIяммад­ра­сулович 62 дус виубси сай. Илгъуна анцIбукьличил бархбасахъи, ил уркIи-уркIилавадли мубаракварес дигулра. Илис иш дунъяла лерилра гIяхIдешуни диубли ва сунела къугъаси хъалибаргличил талихIчевли хIериубли дигулра.

 

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