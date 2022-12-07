ЗАМАНА - «Жагьилтас гIибрат»

«Жагьилтас гIибрат»

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07 декабря, 2022. Среда 17:01
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«Жагьилтас гIибрат»

Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIяб­дул­­­каримов дявила сам­бола шай­чивси дунъяла чем­пион СягIид СягIидов­личил гьу­­ниваиб.

«Жагьилтас гIибрат»

СягIид СягIидовли Бишкеклизиб (Киргизия) ноябрьла 11-13-ибти бурхIназиб бетерхурси дунъяла чемпионатличиб цаибси мер сархибсири. Ил илкьяйдали 88 килограммла битIакI хIясибли Рос­сияла ва Европала чемпионра сай.
М.ГIябдулкаримовли Ахъушала районна администрацияла шайзибад СягIидлис бар­калла багьахъур ва савгъат бедиб.
«ХIурматла СягIид! Мубараквирулри дунъяла, Европала ва Россияла чемпионатличиб чедибдеш сархниличил. Челябкьлализирра район ва Дагъистан чебяхIбарести сар­хибдешуни дулгулра. ХIела гьунарти нушала жагьилтас гIибратли детарули сари», – викIи ил.
Ил гьунибаъниличив левси Нахкила шила бекI М.МяхIям­мадовли СягIидлис шантала шайзирадра савгъатуни дедиб.
«Ахъушала район» МО-ла ­багьахънибала политикала ­шайчибси управление

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