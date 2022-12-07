СягIид СягIидовли Бишкеклизиб (Киргизия) ноябрьла 11-13-ибти бурхIназиб бетерхурси дунъяла чемпионатличиб цаибси мер сархибсири. Ил илкьяйдали 88 килограммла битIакI хIясибли Россияла ва Европала чемпионра сай.
М.ГIябдулкаримовли Ахъушала районна администрацияла шайзибад СягIидлис баркалла багьахъур ва савгъат бедиб.
«ХIурматла СягIид! Мубараквирулри дунъяла, Европала ва Россияла чемпионатличиб чедибдеш сархниличил. Челябкьлализирра район ва Дагъистан чебяхIбарести сархибдешуни дулгулра. ХIела гьунарти нушала жагьилтас гIибратли детарули сари», – викIи ил.
Ил гьунибаъниличив левси Нахкила шила бекI М.МяхIяммадовли СягIидлис шантала шайзирадра савгъатуни дедиб.
«Ахъушала район» МО-ла багьахънибала политикала шайчибси управление
«Жагьилтас гIибрат»
- Автор Admin
- 07 декабря, 2022. Среда 17:01
Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримов дявила самбола шайчивси дунъяла чемпион СягIид СягIидовличил гьуниваиб.
СягIид СягIидовли Бишкеклизиб (Киргизия) ноябрьла 11-13-ибти бурхIназиб бетерхурси дунъяла чемпионатличиб цаибси мер сархибсири. Ил илкьяйдали 88 килограммла битIакI хIясибли Россияла ва Европала чемпионра сай.