Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб регионна предпринимательтала ва инвестициябала шайчибси агентствола руководитель А.Хрюкинни, Миллатла банкла Дагъистаннизибси отделениела руководитель М.Идрисовли, Россияла Сбербанкла Дагъистаннизибси отделениела руководительла заместитель Г.Загьировани, «Россельхозбанк» АО-ла регионнизибси филиалла директорла заместитель Х.Хановли ва республикала предпринимательтала ихтиюрти далтахъан М.ТIалхIятовли.
Бурес гIягIнибиркур, дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дираннис «кредитные каникулы» — чеблалис сасибти арц чардирнила хIяракат заманалис тIашаэс багьандан, банкли бедлугуси имкан саби. М.Идрисовли бурни хIясибли, илгъуна имкан пайдалабарес бирар, гIядатла адамтани кьяйдали, предпринимательтанира, субъектунала диштIати ва халати предприятиебала руководительтанира. ИлхIелира «кредитла каникулти» дикахъес бирар гьарил журала кредитла ва чеблала вегIли (ипотекала, кредитла картала), сарира чеблала вегIли дявила хасси балбуц бехIбихьес гьалабал касибси.
«Бургъанти клиентунани ипотекала, кредитла картала чебла гIелайзи арбухес бирар дявила балбуц таманбиайчиси манзиллис ва ил таманбиубли гIергъи, 30 бархIилис.
«Кредитла каникулти» дикахъес багьандан, гIярза белкIес вирули сай, чеблала вегI кьяйдали, илала гъамси тухумлира, эгер илала доверенностьла документ лебли биалли. Илкьяйдали, чебла гьала хили ахъес ихтиярра лебси саби», — рикIи Г. Загьирова.
суалтас жавабти дедиб
- Автор ПатIимат Казимова
- 16 ноября, 2022. Среда 17:54
Ноябрьла 15-личиб МяхIячкъалализибси «Мой бизнес» Центрлизиб дураберкIибси пресс-конференцияличир дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирути адамтас «кредитла каникулти» лугниличил бархбасунси пачалихъла кумекличила алкIути суалтас жавабти гиб.
Балбуцлизир бутIакьяндеш дариб регионна предпринимательтала ва инвестициябала шайчибси агентствола руководитель А.Хрюкинни, Миллатла банкла Дагъистаннизибси отделениела руководитель М.Идрисовли, Россияла Сбербанкла Дагъистаннизибси отделениела руководительла заместитель Г.Загьировани, «Россельхозбанк» АО-ла регионнизибси филиалла директорла заместитель Х.Хановли ва республикала предпринимательтала ихтиюрти далтахъан М.ТIалхIятовли.