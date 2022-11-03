Россиялизиб гIебшнила призывла бехIбихьуд
Ишдус, РФ-ла Президентла ХIукму хIясибли, гIебшнила призыв бехIбирхьуси саби ноябрьла 1-личибад, гьалабичиб 1 базла кьанни, ва 120 азир адамличи биур. ГIярмицуни Украинализиб дурабуркIуси дявила хасси балбуцличи бурхьути ахIен.
Бургъантас кредитла каникулти
Ноябрьла 23-личирад «кредитла каникулти» кайснила тяхIяр-кьяйда дявила хасси балбуцличи арбукибтас гьамаддарили дирар: кредит лугантани ФНС-лизирад гIягIнити баянти кайсес бирар, чузира Оборонала Министерстволи диахъути хасти документуни хIясибли.
Пенсияби ахъдирни
ГIядатли бетаурливан, пенсияби дуслизир гьачам ахъдирути сари, амма ишдус цацабехIтас пенсия кIина ахъбариб (июньничиб планна дурабадли - адамлис хIериэс диути арцла кьадар ахъбиахъниличил барх). 2022 ибил дусла ноябрьличиб цацабехIти пенсионертани кайсути арцла кьадар имцIабиру. Илди саби: бузути пенсионерти, чулира октябрьличиб сунени сай хIянчиличил гIевуцибси сайливан у белкIахъунти; бузули калунти пенсионерти, чулира октябрьличиб хIянчи уббатурти; 80 дус биубти пенсионерти; Пенсионерти, чулира хъалибарглизиб хIербарес гIягIнити адамти лебни багьандан, пенсия ахъбарахъес гIярза белкIунти; Пенсионерти – гьалаб къаркъала га дурайънила хIянчилизиб калунти ва гражданская авиациялизиб бузули калунти.
«Мир» карталичи дашути арц
Ноябрьла 1-личибад социальный бяхIчибизла кумек бикахъес гьатIира гьамадли бирар. Регионнизир дедлугути пособиебала 30-цад жура гьанна пачалихъла бюджетлизирад дархьли «Мир» карталичи дурхьути сари. Ил сияхIлизи кадурхути сари ятимтас бедлугуси стипендия, чулахъуначи хIеруди бирутас бедлугуси пособие, хъали буцнилис дирути харжани чедирцIахъути ва бекIахъудила гIягIниахълумас дедлугути арц, цаибил яра кIиибил виштIаси акIубти хъалибаргунас дедлугути арц. Ил сагадеш илкьяйдали субсидиябачира ипотекалис сасибти арц ва белгиси мурад хIясибли сасибси кредитла арц чардирнила хIяракатличира тIинтIбируси саби.
ТяхIяр-кьяйда гьамаддарниличирли, арц адамтачи камси заманала духIнар ляркьян. Илди кайсаннис сунела картала номер белкIни баибси саби – калунти баянти банкли ахтардидиру.
Юртани лушантас — сагати тяхIяр-кьяйда
Ноябрьла 1-личибад дахъал хъулрачилти юртани лушантани пайдалабирес сагаси сунес «шиниша» или ируси тяхIяр ва ил хIясибли сертификат кайснила хIяракат бузесиуси саби. Пикрибарни хIясибли, ДОМ.РФ кабизла бекIлибиубси органни бетарар ва илар сертификат лугнила тяхIяр-кьяйда алкIахъу. Илкьяйда лугIурбала тяхIярличил кьиматлабирнила НАШ.ДОМ.РФ цаси кабиз хIядурбируси саби, сунезибра РФ-ла лебилра юртани тIашдалтантала уми лерси – «Личный кабинет» или ируси гIягIниахъалала кумекличил илдани чус кьимат кабатахъес бирар.