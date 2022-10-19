Россияла дурхIнала Писательтала Союзла председатель Вера Львова кIел жумягI, илди школабазиб искусствола ва литературала шайчиб пагьмучебти дурхIни баргес умцIули калун. Илини сунела хIянчилизиб кумеклабиубти гьабкьяби учительтас декIар-декIарти шабагъатуни дедиб.
Бурес чебиркур, ХIябибуллагь МяхIяммадов ва ХIява ГIисакьова «Содружество» медальтачил шабагъатлабариб. Бахъал учительтас «Мудрая Сова» бикIути медальти, «Светоч просвещения» бикIути орденти, «Лучший педагог наставник» бикIути статуэткаби шадлихъла аги-хIяйзир дедиб.
Халкьла Собраниела депутат ХIябибулла МяхIяммадовла ва хьунул адамтала Советла шайзирад ХIява ГIисакьовани гьабкьяби учительтас грамотаби ва вавнала халуби дедиб.
«Лучший чтец» бикIуси конкурсличиб чедибикибти жагьилти назмурти дучIанти Альбина Расуловани ва Салимат МуртузагIялиевани байрам гьатIира жагабариб.
ХIябибуллагь МяхIяммадов ва Вера Львова къаршибикили гъайкабухъун. Депутатли писательницас гьарбизуни далгун, ва пагьмучебти дурхIни бургнилизир хIерамсурли рузахъес ва илди баргахъес дигниличила багьахъур. «Избербашлизиб пагьмучебти дурхIни камли ахIен», — викIулри ХIябибуллагь МяхIяммадов.
Лайикьтас шабагъатуни
- Автор Зугьра ГIябдуряхIманова, СССР-ла Игит М.И.ХIяжиевла уличилси 8-ибил школала директорла заместитель
- 19 октября, 2022. Среда 16:08
Избербаш шагьарла хьунул адамтала Советла председатель, республикала хьунул адамтала Советла член ХIява МуртузагIялиевна ГIисакьовала ва Республикала Халкьла Собраниела депутат ХIябибуллагь МяхIяммадовла кумекличил шагьарла культурала Юртлизиб «Пагьмучебти дурхIни-Россияла челябкьла» бикIуси балбуцлизир бутIакьяндеш дарибти, Избербашла М.ХIяжиевла уличилси 8-ибил ва 10-ибил школабала учительти шабагъатлабируси байрам бетерхур.
Россияла дурхIнала Писательтала Союзла председатель Вера Львова кIел жумягI, илди школабазиб искусствола ва литературала шайчиб пагьмучебти дурхIни баргес умцIули калун. Илини сунела хIянчилизиб кумеклабиубти гьабкьяби учительтас декIар-декIарти шабагъатуни дедиб.