ЗАМАНА - Лайикьтас шабагъатуни

Лайикьтас шабагъатуни

Автор Зугьра ГIябдуряхIманова, СССР-ла Игит М.И.ХIяжиевла уличилси 8-ибил школала директорла заместитель
19 октября, 2022. Среда 16:08
||||
Лайикьтас шабагъатуни

Избербаш шагьарла хьунул адам­та­ла Советла председатель, рес­пуб­ликала хьунул адамтала Со­ветла член ХIява МуртузагIялиевна ГIиса­кьовала ва Республикала Халкьла Соб­ра­ниела депутат ХIябибуллагь МяхIям­ма­довла кумекличил шагьарла культурала Юрт­лизиб «Пагьмучебти дурхIни-Россияла челябкьла» бикIуси балбуцлизир бу­тIа­кьяндеш дарибти, Избербашла М.ХIя­жиев­­ла уличилси 8-ибил ва 10-ибил шко­ла­бала учительти шабагъатлабируси бай­рам бе­тер­хур.

Лайикьтас шабагъатуни

Россияла дурхIнала Писательтала Союзла председатель Вера Львова кIел жу­мягI, илди школабазиб искусствол­а ва ли­те­ратурала шайчиб пагьмучебти дурхI­­ни бар­гес умцIули калун. Илини сунела хIян­чи­лизиб кумеклабиубти гьабкьяби учи­­тельтас декIар-декIарти шабагъатуни де­­диб.
Бурес чебиркур, ХIябибуллагь МяхIям­мадов ва ХIява ГIисакьова «Содружество» медальтачил шабагъатлабариб. Бахъал учительтас «Мудрая Сова» бикIути медальти, «Светоч просвещения» бикIути орденти, «Лучший педагог наставник» бикIути статуэткаби шадлихъла аги-хIяйзир дедиб.
Халкьла Собраниела депутат ХIя­би­булла МяхIяммадовла ва хьунул адамтала Советла шайзирад ХIява ГIисакьовани гьабкьяби учительтас грамотаби ва вавнала халуби дедиб.
«Лучший чтец» бикIуси конкурсличиб чедибикибти жагьилти назмурти дучIан­ти Альбина Расуловани ва Салимат Му­р­ту­за­гIялиевани байрам гьатIира жагабариб.
ХIябибуллагь МяхIяммадов ва Вера Львова къаршибикили гъайкабухъун. Депутатли писательницас гьарбизуни далгун, ва пагьмучебти дурхIни бургнилизир хIерамсурли рузахъес ва илди баргахъес дигниличила багьахъур. «Избербашлизиб пагьмучебти дурхIни камли ахIен», — викIулри ХIябибуллагь МяхIяммадов.

Прочитано 19 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top