Сентябрьла 5-личибад 8-личи бикайчиси заманала бухIнаб баягъи мажлисла бекIлибиубси анцIбукь бетерхур – РФ-ла Пачалихъла Советла президиумла заседание. Улкала Президентла бутIакьяндешличилси иличир дахъалгъунти регионтазиб, ил лугIилизиб – Дагъистаннизибра, туризм гьалабяхI башахънила масъулти хIердариб.
Мажлисла дазурбазиб, республикала БекI Сергей Меликовли улкала Пачалихъла Советла президиумла заседаниеличи хIядурдеш бирнила шайчиб семинар дураберкIиб.
Бузерила кьукьяличил масъулти пикридирухIели, регионна БекIли гIяхIцад пикруми-кьасани гьаладихьиб. Илала гъай хIясибли, туризм гьалабяхI башахънила бяхIчибизла дазурби дягIударес хIяжатбиркур. ДР-ла БекI С.Меликовли ванзурбала масъала гьунчибикахъни аргъбаибси биъниличира пикри бяхIчиаахъиб.
«Гьанна бузули лебси законодательстволи вачурти дурахIедеркIили, дархьаначи ванзала участокуни я инвестортас, я корпорациябас дедлугахъес имканбикIахъули ахIен. Амма масъала ирзнила тяхIяр гьалакбарес вирар, эгер законодательстволизи дарсдешуни кадерхахъалли, «Туризм.РФ» корпорациялис пачалихъла вегIдешлизирти ванзурбала участокуни дедлугахъес ихтияр лугути. Иличибли проектуни гIямрулизир дурадуркIнила хIяракат гьамадбирар», — викIи Дагъистанна БекI.
С.Меликовли илкьяйдали Минеральные Воды, Лагонаки, Сочила ва Архызла курортуни цаладирхъуси гьуни белшахъес ибси пикри гьалабихьиб. Иличирли Россияла Юглис ва Кавказлис мягIничерти мер-муса цаладяхъили дирар.
Ахирличиб ДР-ла БекI С.Меликовли Каспи урхьула дубличиб сагаси курорт алкIахънила шайчирти пикруми-кьасаначила багьахъур. «Нушани, гьарли-марли, гьанна Дагъистанна мер-мусаличиб, Каспи урхьула дублаб, сагаси шагьар-курорт алкIахънила шайчирти пиркми хIердирулра. ИшбархIи нушани Къаякентла районнизиб Къаякент курорт (гьачамлис нушани илис илгъуна у лугулра) алкIахънила шайчиб гьалабирхьуси проектлизиб «Артек», «Орленок», «Океан» тяхIярла дурхIнас хасбарибси лебил Россияла центр абхьесра кьас леб. Дила пикрили, лябкьуси дуслизир белгиси проект гIямрулизиб бетурхахънила черкад дузехIе», - журналистунази багьахъур регионна БекI Сергей Меликовли, «Россияла Федерациялизиб туризм гьалабяхI башахънила хIекьлизибси» масъалала шайчибси семинар-совещаниела баянти хIясибли.
Илкьяйдали илини шагьар-курортлис план алкIахъниличилара баянбариб. Курортли биалли, туристуни дуцIрумцунра ахIи, арагIебли дуслизибра кьабулбирути саби.
«Курорт нушани арадеш къулайбируси майдан кьяйдалира гьалабяхI башахъес пикрибирулра. Илини ишбархIи лерти туризмала лерилра журабира кадурхахъу. Ил жявхIелила шагьар Дербентличибадра мякьлаб мерлабирар. Илавад Дагъистаннизир лерти тарихла ва тIабигIятла жагати мер-мусаличи ваэсра гьамадли бирар. Илкьяйдали аэропортлизивадра ваэс къиянхIебулхъан, сенахIенну гъамли хан гьунира леб. Илди лерилра секIал-гIяхIдешуни ишбархIи россиялантала хIяжатдеш лебси, сагаси илгъуна курорт алкIахънилис пайдаладарести сари», — чеимцIабариб ДР-ла БекI С.Меликовли.
ГьанбиркахъехIе, Востокла экономикала мажлис – Россияла халкьани-ургарти бегIлара халати майдунтазибад ца саби, сабира 2015 ибил дусличибад Владивостоклизиб Русский островличиб дурабуркIуси.
«БегIлара дигуси мерли бетарар»
- Автор Admin
- 08 сентября, 2022. Четверг 12:20
ДР-ла БекI С.Меликовлира Владивостоклизиб бетурхуси экономикала мажлисличир бутIакьяндеш дариб.
Сентябрьла 5-личибад 8-личи бикайчиси заманала бухIнаб баягъи мажлисла бекIлибиубси анцIбукь бетерхур – РФ-ла Пачалихъла Советла президиумла заседание. Улкала Президентла бутIакьяндешличилси иличир дахъалгъунти регионтазиб, ил лугIилизиб – Дагъистаннизибра, туризм гьалабяхI башахънила масъулти хIердариб.