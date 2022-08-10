ДР-ла БекIла Грантанала конкурслизиб чедибдеш сархибтас, чула проектуни гIямрулизир детерхахъес багьандан, республикала бюджетлизирадти арцличил кумек гIеббиахъуси саби.
Конкурсла документлизи белкIни хIясибли, илар гIердурцути сари «жамигIятлис хайричерти ва пачалихъла кьадрила темабачилти хIянчурби.
2021 ибил дуслизиб конкурсла Культурала ва искусствобала кьялилизиб чедибикибти-ургаб лебри «Дагъистанна пачалихъла начурбала театр» ГБУ-ра — «Постановка спектакля «Юбилей» по одноименной пьесе А.Чехова» бикIуси проектличил.
Бурес гIягIнибиркур, А.П.Чеховла «Юбилей» спектакль начурбала жанрлизиб кабихьибси Россияла театртала тарихлизиб бегI гьалаб саби, илра — Дагъистанна начурбала театрла сценаличиб. Классикла машгьурси масхарала пьеса кабихьес театрла коллективла бетаур Дагъистанна БекIла Грант бикахънила гIяхIдешличибли.
Театрлизиб нушази багьахъни хIясибли, сагаси спектакльла, бухIнабуц ва образуни сагати диънила дурабад, ил кабихьнила тяхIярра тамай цархIил саби.
««Юбилей» спектакльлизир дузахъули сари сагаси журала начурби – планшетла кумекличил дузахъути, чулира сари дузахъаннизирад хасти багьудлуми тIалабдирути. Начурбала ил урхIмешуахIенси жура театртазиб дебали камли къаршибиркуси саби, илди дузахъес гьамадли хIебиъни багьанданра, илди дарес дахъал харжани гIягIнили диъни багьанданра.
Нушала сценаличиб масхарала пьеса кабихьахъес багьандан, илди тамашалати начурби Москвализибси хасси устаханализир дарахъибти сари», — бикIи театрлизиб.
Гьанна дагъистанланталара, А.Чеховла творчество дигахъанталара, театрлизи бакIили, машгьурси авторла хIебубкIуси произведениела дунъялизи гIелабикес имкан леб.
Гьанбушес чебиркур, ишдуслизибра Дагъистанна БекIла Грантанала шайчибси конкурс багьахъурси саби. Иличила чеимцIати баянти даргес дирудая ДР-ла БекIла сайтличир: http://president.e-dag.ru/ яра Мой Дагестан сайтла Гранты Главы РД раздел хIясибли.
ГIямрулизир дурадуркIули
- Автор ПатIимат Казимова
- 10 августа, 2022. Среда 18:07
Дагъистан Республикала БекIла Грантанала гIяхIдешличибли регионнизир творчестволати дахъалра-сера проектуни дурадуркIули сари жура-журала кьялубазир: багьудила, гIилмула, техникала ва сагакьяндешла; экономикала; культурала ва искусствобала; жагьилтала политикала; бахълизи мягIни-хIял иргъахъути гIягIниахълумала ва цархIилти.
ДР-ла БекIла Грантанала конкурслизиб чедибдеш сархибтас, чула проектуни гIямрулизир детерхахъес багьандан, республикала бюджетлизирадти арцличил кумек гIеббиахъуси саби.