ЗАМАНА - «Кубачила кIялгIя»

«Кубачила кIялгIя»

Автор
26 мая, 2022. Четверг 10:39
||||
«Кубачила кIялгIя»

КIел дусли гьачам дурабуркIуси «Кубачила кIялгIя» бикIуси халкь-ургабси печатьла графикала III-ибил конкурс-выставка бетурхниличила балахъули саби. Ил «Пагьмучебти адамти» бикIуси проектла дазурбазиб гIямрулизиб дурабуркIуси саби, «Россияла культурала фонд» ООГО-ли гьалабихьибси грант пайдалабарили.
Конкурсличир бутIакьяндеш дарес дигутала гIярзаби кьабулдирес даимбиубли саби. Иличила багьахъурти цаибти бурхIназиб организатортани Россияла 20 шагьарлизирад ва дурала улкназирад (Минск, Севастополь, Дрезден) 80 гIярза кьабулдариб.

«Кубачила кIялгIя»
Материалы в газете

ГьанбиркахъехIе, гIярзаби ишдусла июньна 5-личи бикайчи кьабулдирути сари, конкурс биалли – июльличиб бетурхуси саби. Ил 3 майдайчиб дурабуркIу: Кубачила шилизибси урга даршдусмала кIялгIялизиб, МяхIяч­къа­лализибси Поэзияла Юртлизиб, Дербентлизибси дунъяла культурабала ва динанала тарихла музейлизиб.
Конкурс-выставка «Зирихгеран­» бикIуси культурала сиптабала Центр­ли ва «ДаГраф» бикIуси пагь­мучебти адамтала цалабяхъли дура­бур­кIули саби. ДР-ла халкьла художник Ю.Хан­мя­хIяммадовли проектлис бекIдеш дирули сай, Россияла художникунала Союзла член А.Сергеевли проект бетурхниличи хIеруди бузахъу.
Kubachi-tower.ru проектла сайтличир конкурсличила тIинтIти баянти дагьес дирудая.

Прочитано 16 раз

Последнее от Admin

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top