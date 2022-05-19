ЗАМАНА - ГIяхIгъабза айкьнилис халаси баркалла

ГIяхIгъабза айкьнилис халаси баркалла

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19 мая, 2022. Четверг 22:22
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ГIяхIгъабза айкьнилис халаси баркалла

Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIяб­дул­ка­­ри­мов­ли Шукь­ти­ла­ ши­ли­зивадси Кьур­бан ГIя­лиев­­ла бегI­тас баркалла ба­гьа­хъур.

ГIяхIгъабза айкьнилис халаси баркалла
Материалы в газете

Кьурбан ГIялиев Донсклизибси Россияла МЧС-ла центрлизив узуси сай. Кумекчибани Москвализибад майла 6-личиб ДНР-ла Ясиноватская станциялизибси больницализи бурхьуси медицинала шайчибси кумек ила баахъес Кьурбанни халаси кумекбариб.
«АхIерти МяхIяммад Раба­за­но­вич ва Басират ХIу­сей­новна, уркIи-уркIилабад халаси баркалла багьахъес дигулра илгъуна гIяхIгъабза урши айкь­нилис. ХIушала уршиличи ну­ша лебтанилра пахрубирулра», — викIи ил.
«Ахъушала район» МО-ла ­багьахънибала политикала шайчибси управление

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