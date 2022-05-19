Кьурбан ГIялиев Донсклизибси Россияла МЧС-ла центрлизив узуси сай. Кумекчибани Москвализибад майла 6-личиб ДНР-ла Ясиноватская станциялизибси больницализи бурхьуси медицинала шайчибси кумек ила баахъес Кьурбанни халаси кумекбариб.
«АхIерти МяхIяммад Рабазанович ва Басират ХIусейновна, уркIи-уркIилабад халаси баркалла багьахъес дигулра илгъуна гIяхIгъабза урши айкьнилис. ХIушала уршиличи нуша лебтанилра пахрубирулра», — викIи ил.
«Ахъушала район» МО-ла багьахънибала политикала шайчибси управление
ГIяхIгъабза айкьнилис халаси баркалла
- Автор Admin
- 19 мая, 2022. Четверг 22:22
Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримовли Шукьтила шилизивадси Кьурбан ГIялиевла бегIтас баркалла багьахъур.
Кьурбан ГIялиев Донсклизибси Россияла МЧС-ла центрлизив узуси сай. Кумекчибани Москвализибад майла 6-личиб ДНР-ла Ясиноватская станциялизибси больницализи бурхьуси медицинала шайчибси кумек ила баахъес Кьурбанни халаси кумекбариб.