ЧебяхIси Чедибдешла БархIи ил гIяхIгъабзала хъули бахъал гIяхIли цалабикиб ва уркIи-уркIиларадти мубаракла дугьби зайдухъахъун.
Иш гьакIлис иличи гIяхIладли бякьун районна руководство, ДР-ла Халкьла Собраниела Депутат МуртазагIяли Рабаданов, Дагъистанна лугIурбала бетуц гьалабяхI башахънила шайчивси министр Юрий ХIямзатов.
Илдани ветеран акIубхIейчирад даршал дус дикнила юбилейличил мубараквариб.
Районна администрацияла шайзибадли ветераннис арцла сертификат бедиб, чеалкIуси наслулис патриот бяркъ лугнилизи белгиси пай кабирхьни багьандан муниципалитетла мер-мусаличиб хIербирути адамтала шайзибадли халаси баркалла багьахъур ва кьиматчерти савгъатуни дедиб. Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовла шайзирадли саламтала дугьби зайдухъахъун МуртазагIяли Рабадановли ва Юрий ХIямзатовли. Илдани республикала руководствола шайзирадли, чула шайзирадли, ДГУ-ла ва «Цаси Россия» партияла шайзирадли кьиматчерти савгъатунира дедиб.
Ражаб Рабадановли гIяхIлачил ихтилатикIухIели, сунела дявила гьундурачила баянти гьандикахъиб ва лебтасалра халаси баркалла багьахъур. Илини разидешличил багьахъур районнизиб дурабуркIуси парадлизир бутIакьяндеш дарес хIядурли виъниличилара. Ил гьар дуслизив райцентрлизи вашуси сай, илкьяйдали районна жамигIятличил, хаслира жагьилтачил гьуниваэс дигули.
«Гьачамалра гIела витIакIибси ахIенра илдигъунти далдуцуназир бутIакьяндеш дирес. Дигахъис жагьилтачил ихтилатикIес ва итди дусмачила баянти гьаладирхьес», — бурули сай ветеранни.
Шадлихъла гьунибаъни ахирличи биркухIели, ветеранни сунела гIяхIли давлачебси кьумурличи жибариб. ГIур гIяхIлани Ражаб Рабадановличил цахIнаб сурат касиб.
Районна руководстволи ветеран даршал дус виъниличил ва ЧебяхIси Чедибдеш 77 дус биъниличил бархбасахъи, Дахадаевлара Хайдакьлара районти-ургабси дазуличиб Ражаб Рабадановла суратличил ва илала дявила гьундурачила буруси баянтачилси уркьули балкьаахъур.
«Гьачамалра гIела витIакIибси ахIенра»
- Автор Admin
- 12 мая, 2022. Четверг 14:16
Дусми ардашуцад нушала улкализиб, республикализибван, Дахадаевла районнизибра дявила бутIакьянчиби камкабиуб. Гьанна Дахадаевла районнизив левалси ветеран Кудагула шилизивадси Ражаб Рабаданов сай.
ЧебяхIси Чедибдешла БархIи ил гIяхIгъабзала хъули бахъал гIяхIли цалабикиб ва уркIи-уркIиларадти мубаракла дугьби зайдухъахъун.