ЗАМАНА - «Гьачамалра гIела витIа­кIиб­си ахIенра»

«Гьачамалра гIела витIа­кIиб­си ахIенра»

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12 мая, 2022. Четверг 14:16
«Гьачамалра гIела витIа­кIиб­си ахIенра»

Дусми ардашуцад ну­шала улкализиб, рес­­пуб­лика­ли­зиб­­ван, Даха­даевла район­ни­зибра дявила бу­тIа­кьянчиби кам­кабиуб. Гьанна Дахадаевла район­низив левалси ветеран Куда­гула шилизивадси Ражаб Рабаданов сай.

«Гьачамалра гIела витIа­кIиб­си ахIенра»
Материалы в газете

ЧебяхIси Чедибдешла Бар­хIи ил гIяхIгъабзала хъули бахъал гIяхIли цалабикиб ва уркIи-уркIиларадти мубаракла дугьби зайдухъахъун.
Иш гьакIлис иличи гIяхI­лад­ли бякьун районна руководство, ДР-ла Халкьла Собраниела Депутат МуртазагIяли Рабаданов, Дагъистанна лугIурбала бетуц гьалабяхI башахънила шайчивси министр Юрий ХIямзатов.
Илдани ветеран акIуб­хIейчирад даршал дус дикнила юбилейличил мубараквариб.
Районна администрацияла шайзибадли ветераннис арцла сертификат бедиб, чеалкIуси наслулис патриот бяркъ лугнилизи белгиси пай кабирхьни багьандан муниципалитетла мер-мусаличиб хIербирути адамтала шайзибадли халаси баркалла багьахъур ва кьиматчерти савгъатуни дедиб. Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовла шайзирадли саламтала дугьби зайдухъахъун МуртазагIяли Рабадановли ва Юрий ХIямзатовли. Илдани республикала руководствола шайзирадли, чула шайзирадли, ДГУ-ла ва «Цаси Россия» партияла шайзирадли кьиматчерти савгъатунира дедиб.
Ражаб Рабадановли гIяхI­ла­чил ихтилатикIухIели, сунела дявила гьундурачила баянти гьандикахъиб ва лебтасалра халаси баркалла багьахъур. Илини разидешличил багьахъур районнизиб дурабуркIуси парадлизир бутIакьяндеш дарес хIядурли виъниличилара. Ил гьар дуслизив райцентрлизи вашуси сай, илкьяйдали район­на жамигIятличил, хасли­ра жагьилтачил гьуниваэс дигули.
«Гьачамалра гIела витIа­кIиб­си ахIенра илдигъунти далдуцуназир бутIакьяндеш дирес. Дигахъис жагьилтачил ихтилатикIес ва итди дусмачила баянти гьаладирхьес», — бурули сай ветеранни.
Шадлихъла гьунибаъни ахирличи биркухIели, ветеранни сунела гIяхIли давлачебси кьумурличи жибариб. ГIур гIяхIлани Ражаб Рабадановличил цахIнаб сурат касиб.
Районна руководстволи ветеран даршал дус виъниличил ва ЧебяхIси Чедибдеш 77 дус биъниличил бархбасахъи, Дахадаевлара Хайдакьлара районти-ургабси дазуличиб Ражаб Рабадановла суратличил ва илала дявила гьундурачила буруси баянтачилси уркьули балкьаахъур.

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