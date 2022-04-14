Регионна БекIли илгъуна вачар бузахънила мягIничебдешличила аргъахъиб. Илала гъай хIясибли, ярмаркали адамтас гIяшси багьалис ахъси даражала мас асахъес имкан гьалабирхьнила дурабад, предпринимательтас чула продукция берхахъесра кумекбирули саби, шила хозяйстволизи адамтира битIикIули.
«Имканти алкIули сари адамтас бузес ва хайри кайсес, сегъунти-биалра сабабти лерли, базарличи дурабухъес хIебиубти масани дурайантасра — илгъуна вачарлизир бутIакьяндеш дарес», — баянбариб республикала БекIли.
Детерхурти ва гIуррара дурадеркIес пикрибарибти ярмаркабачила буриб МяхIячкъалалис, Каспийсклис, Хасавюртлис ва Къизларлис бекIдеш дирантанира.
Илкьяйдали, МяхIячкъалала мэр С.Дадаевла гъай хIясибли, арбякьунси сут бархIи дураберкIибси ярмаркализир регионна декIар-декIарти мер-мусаличибадти 180 предпринимательли бутIакьяндеш дариб. Лебилра илдани гIяхIси даражала шила хозяйствола продукция гьалабихьиб. Мэрли чеимцIабариб илгъуна ярмарка тах шагьарлизиб бетурхар Дуббуцарла байрамлис гьаларти бурхIназибра или.
Сунела яргализиб, Дагъистанна БекIли ярмаркаби дурадуркIухIели СанПиН-ла тIалабуни дузахъес гIягIнили биъниличира пикри бяхIчиаахъиб. ДР-ла БекI С.Меликовли продукцияла даражаличи хIеруди бузахъес республикала шила хозяйствола Министерстволичи хъарбариб.
Иличил барх республикала БекIли цIакьбарили буриб, ярмаркаби ибкьти аги-кьяйдалис къаршидеш дируси тяхIярли ахIи, даимласи баркьудили детаахъес чебиркур или, Россияла халати шагьуртазир кьяйдали, чузирра ярмаркаби акьуси бархIи мурталра дурадуркIути.
«Даимласи баркьудили бетаахъес…»
- Автор Admin
- 14 апреля, 2022. Четверг 00:05
Гьалабван Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовла бекIдешлиуб бетерхурси регионна экономика гьалабяхI башахънила шайчирти къалабати масъултазиб бузуси штабла заседаниеличир республикала муниципалитетунала цалабяхъунала мер-мусаличир шила хозяйствола ярмаркаби дурадуркIнила масъултира хIердариб.
Регионна БекIли илгъуна вачар бузахънила мягIничебдешличила аргъахъиб. Илала гъай хIясибли, ярмаркали адамтас гIяшси багьалис ахъси даражала мас асахъес имкан гьалабирхьнила дурабад, предпринимательтас чула продукция берхахъесра кумекбирули саби, шила хозяйстволизи адамтира битIикIули.