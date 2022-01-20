Вирусла сагаси штаммли («Омикрон») дунъя бурцули саби. Белгиси штаммличил регионна мер-мусаличив зягIипикнила бегI гьалаб лабораториялизиб марбарибси анцIбукь белгибариб Дагъистанна тухтуртани.
Роспотребнадзорла ДР-ла шайчибси Управлениела багьахъниби хIясибли, коронавирусла сагаси журализи викиб 38 дус виубси адам. Ил штаммличил зягIипикни марбиуб Ставропольла гIилмула-хIялумцIлаби дурадуркIнила кьявгала изайчи къаршиси институтла баянти хIясибли.
БусягIятла замана зягIипикибси республикала дура, ил лугIилизив – дурала улкнази, укьнила анцIбукь ахтардибирули саби.
Изала белгибиубси мерличир мяхIкамдешла далдуцуни дурадуркIули сари. Илдигъунти аги-кьяйдализив сагаси, урехиласи штаммличил дяхI-дяхIли къаршиикес багьандан, гьариллис хIядурли виэс чебиркур. Гьайгьайрагу, ил шайчиб кумекбиру вакцинациялира.
Гъамси заманализир ил изайзи бикнила сагати анцIбукьуни имцIадирнила хIекьлизир васвасъала агара, сенахIенну «Омикрон» дебали хъярхъли тIинтIбикIуси саби. Буралли, ил урехиласи саби гьести гIямрула адамтасцунра ахIенну, биштIати дурхIнасра. Илдала, тухтуртала гъай хIясибли, штаммли декIти асуртачилси бронхит бетарахъули саби.
Сепайда, регионнизиб аги-кьяйдала мягIничебдеш тамай хIергъути гьачамлис лебал, прививкаби дирахъниличи къаршили кабилзули.
Пандемияличил къаршидеш дирнила бекIлибиубси гIягIниахъалали кавлули саби вакцинация. Дус гьалаб нушала улкализиб ил хIяракат бехIбихьибсири. Экспертунала гъай хIясибли, гьанна бархси (коллективный) иммунитетла даража 64-цад процентличи абиркули саби. Амма специалистунани гьаман бурусири: аги-кьяйда дарсдарес багьандан, ил кьадар 80-цад процентличи абикахъес чебиркур.
Вакцина барили гIергъи, чарх мяхIкамбирнила дахъал даражлумала кабиз алкIуси саби. Гьаланачи антителаби дузар, илди сари вирусличил къаршидиркути, бегI гьалаб ил белгибирути ва агарбирути, кIинайс дузескадирар гьанбикунала (память) клеткаби, Т-лимфоцитуни. Илдани вирусличила багьахъниби гIяхIцад дусмас архивироватьдиру. Адам сагадан чейхъуси изайчил вяхIигухIели, кьаркьа душмайчила баянти лер, ва иммунитетла цIакьани итмаданал кумекличи музадулхъан.
ХIебиалли, барсбиубси вируслисра нушала кьаркьа гьалабиз (оборона) бячIес илцад-декIар гьамадли хIебирар. «Омикрон»-ничилси анцIбукьлизиб кьяйдали, вакцина асарчебли бузар. Эгер ишбархIи халатани илгъуна мяхIкамдешла кумек касес бирули биалли, дурхIнас урехи лебал. Тухтуртала гъай хIясибли, илди коронавирусла чейхъуси изай хIяйнали зумали зягIипбиркули саби.
Илкьяйдали гIулухъабас хасбарибси «Спутник М» вакцинала хIялумцIлаби ахирличи дикиб. 15 дус хIебиубти дурхIнас прививкаби диру бегIтала ихтияр касилицун. 15 дусличибра имцIали биубти дурхIнани биалли, прививка барахъес дигулил-ахIенал чулицун багьахъес бирар. Тухтурти бумсули ахIен гъайбикIес, сецад бахъал адамтани вакцинаби дарахъалра, илцадра халати имканти алкIули сари пандемия тIашаэс или.
Коронавирусла «Омикрон» штамм дунъякад гIяйбиуб
- Автор Admin
- 20 января, 2022. Четверг 10:23
Ил штаммличил регионна мер-мусаличив зягIипикнила бегI гьалаб лабораториялизиб марбарибси анцIбукь белгибариб Дагъистанна тухтуртани.
Гьалабван Россияла Президент Владимир Путинни, «Омикрон» штаммличил бархбасахъи, COVID-19 изала тIинтIбикIес асубирниличила бурили, улкала больницабала кабиз ва промышленность хIядурдиахъес гIягIнили биъниличила, илкьяйдали вакцинаби дирнила хIяракат жигарчеббарес хIяжатдеш алкIниличила багьахъур.
Вирусла сагаси штаммли («Омикрон») дунъя бурцули саби. Белгиси штаммличил регионна мер-мусаличив зягIипикнила бегI гьалаб лабораториялизиб марбарибси анцIбукь белгибариб Дагъистанна тухтуртани.