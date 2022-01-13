Улкала цархIилти регионтазиб кьяйда, Дагъистан Республикализибра ил байрам гьар дус дурабуркIуси саби. Ишдусра январьла 12-личиб МяхIячкъалализиб Урусла драмала театрла халаси заллизиб, ДР-ла печатьла ва багьахънибала Министерствола сипталичил Россияла печатьла БархIилис хасбарибси балбуц бетурхар.
Россияла печатьла БархIи
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- 13 января, 2022. Четверг 09:27
Россиялизиб январьла 13-личиб Россияла печатьла БархIи дурабуркIуси саби. Баягъи ил бархIи 1703-ибил дуслизиб Москвализиб цаибил газета дурабухъунси саби, «Дявила ва цархIилти хIянчурбачила Ведомости, …» бикIуси. Ил дураибсири Петр I-ибилла хIукму хIясибли.