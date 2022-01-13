Индияла, Египетла, Ростовла, Дагъистанна, Чечняла, Ингушетияла, Саратовла, Мароккола ва дахъал шагьуртала вакилтани илар бутIакьяндеш дариб.
Январьла 4-личибад 7-личи бикайчи ил конкурс Нальчик шагьарлизиб бетерхурсири. «Авадан» ансамбль биалли, ил конкурсла лауреатли бетаур ва цаибси мер сархиб. Халкьла музыкала ваяхIла кьукьяли гран-при сархиб, сабира Италиялизи путевкали бетаурси.
Дусла бехIбихьудлизиб дураберкIибси конкурс Югла Россияла культурала ва жамигIятла гIямрулизиб дебали мягIничебси анцIбукьли бетаур. Суненира, Нальчик шагьарла лерил жагадешуни, тIабигIятли, адамтала гIяхIялдешли бутIакьянчиби тамашабиахъубси.
««Таланты Евразии» конкурс халкьани-ургабси бархбас имцIабиахъес, уржили хIербирахъес, жагьилтазир гьар-урла гIядатуначи диги адикьес ибси пикриличил дурабуркIуси саби. Ил журала далдуцунани гIулухъабас бедлугуси бяркълизиб бекIлибиубсигъуна мер бурцуси саби», — викIи «Петра Великого» ва «Дружба народов» бикIути ордентала кавалер, Кавказла лерилра республикабала культурала хIурматла хIянчизар, Россияла ва лебил дунъяла Артийский комитетла вице-президент Бетуганов Ауес Абуевич.
Конкурс таманбиубхIели, халаси концерт ва шадлихъ дураберкIиб. Иличиб гьалабикибти медальтачил, грамотабачил, дипломтачил ва Баркаллала кагъуртачил шабагъатлабариб.
Лавашала районна администрацияла пресс-служба
Бархбас имцIабиахъес
- Автор Admin
- 13 января, 2022. Четверг 09:27
Халид Зайнудиновичла бекIдешлиурти Лавашала районна коллективтас Сагаси Дус халати гьарбизуначил бехIбихьиб. Халкьла музыкала ваяхIла «Ритмы гор» ва делхъла «Авадан» бикIути ансамбльтани халкьани-ургабси «Таланты Евразии — 2022» конкурслизир бутIакьяндеш дариб.
Индияла, Египетла, Ростовла, Дагъистанна, Чечняла, Ингушетияла, Саратовла, Мароккола ва дахъал шагьуртала вакилтани илар бутIакьяндеш дариб.