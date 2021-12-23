Пачалихъла БекIла пресс-секретарь Дмитрий Песковла гъай хIясибли, пандемияла шуртIразиб улкализиб Роспотребнадзор бекIлибиубси ведомстволи бетаурли саби ва нушаб иличи лехIирхъес гIягIнибиркур. Ил багьандан Кремльлизир лерилра мяхIкамдешла шайчирти тIалабуни дурадеркIили дирар: «журналистунала лугIи (500 адам) камбарили саби, гьарзали биахъес багьандан».
Бурес гIягIнибиркур, пресс-конференция ишдус Москвала Манежла юртлизиб дурабуркIуси саби. Журналистунас мерани 500-цун сари лерти, гьаларти дусмазир илди азирличирра имцIали дирутири.
«ГIядатли бетаурливан, Владимир Путин журналистуначи дураулхъан ва илдала суалтас жавабти чардалта», — балахъули саби Кремльла хIянчизарли.
Илкьяйдали, халаси пресс-конференцияла дазурбазиб журналистунани Владимир Путиннизи улкализиб – инфляцияличибли ва берклумала багьни ахъдикIниличибли — экономикалашал ибкьси аги биъниличила багьахъес асубирар.
Арсен Юсупов, «Замана» газетала бекI редактор, ДР-ла культурала урибси хIянчизар:
«Ил балбуцличи улкала жамигIят хIерли саби. Пенсионерти 2022 ибил дуслизиб пенсия ахъбирниличи бирхули саби, биштIати дурхIнала бегIти – арцла савгъатуни лугниличи.
Илдала аргъесра вирар, сенкIун дус гьалаб Президентли баягъи илди арцличила багьахъурсири. Ишдусла декабрьла 23-личиб дурабуркIуси конференцияличирра илдачила балахъниличи вирхулра. Кьадуртачила бурасли, дила пикри хIясибли, ишдус гьачамцун лугуси компенсация циила имцIали луга. Пенсионертасра, студентунасра, биштIати дурхIнасра арц лугниличи ну чIумали вирхулра».
Муслимат Абакарова, ДГУ-ла преподаватель, мирхъичи:
«Лебтанилра балуливан, улкала БекIли гьар дус халаси пресс-конференция дурабуркIуси саби. Россияланти кьяйдали, нуша дагъистанлантира ил мягIничебси анцIбукьличи мурталра хIерли дирехIе, сенахIенну илар халкьла гIямруличи къячдилкути, аргъбаибти масъулти ахъдурцули дирар.
Улкализир коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIнила аги-кьяйда пикрилизи касили, ишдус балбуцличи жибарибтала лугIи камбарили саби. Сен биалра Россияла Президент Владимир Путин декIар-декIарти регионтазибадти гIядатла адамтала суалтачи лехIилзан ва, ихтилатла баянти хIясибли, илди бекIдарахъес Правительстволизира хIукуматла цархIилти органтазира белгити хъарбаркьуни дедлуга».
Ибрагьим Ибрагьимов, РФ-ла ва ДР-ла журналистунала союзунала член, ДР-ла культурала урибси хIянчизар, бузерила ветеран:
«Пресс-конференцияличир Россиялис бекIдешдируси Владимир Путинни журналистунала, ил лугIилизиб – дурала улкналара, суалтас жавабти чардиру. ГIядатлибиубливан, дахъалгъунти суалти пачалихъла дураласи политикаличи къячдилкан или, гьанбиркули саби. Ил балбуцличир шалгIеббулхъуси дусла баянтира кайу.
Гьести гIямрула адамтас биалли, мурталра аргъбаибтили детаурли сари халкь социальный бяхIчибизлизиб гIеббурцнила масъулти. ДирхехIе, улкала БекIли лерилра челукьути масъултачи, хаслира пикри бяхIчииъниличи ва гъамси заманализир илди арзили дирниличи».