ЗАМАНА - ...Пагьмуличил тяни­ш­бариб

...Пагьмуличил тяни­ш­бариб

Автор Нушала корр.
23 декабря, 2021. Четверг 10:25

ГIядатли бетаурли саби, маш­гьур­ти писательтала юби­лей­тас хасдарибти далдуцуни шко­лабазир, колледжуназир, вузанизир ва цар­хIилти организациябазир дурадуркIни. Илди детурхнилизи сунела пай кабир­хьули саби ковидлира. Далдуцуни камкадиуб. Ди­рутира камти адамтала бутIакьян­дешличил детурхули сари. Гьаларван Урусла театрлизир Дагъистанна халкьла поэт МяхIяммад ХIямидов ва Дагъистанна пачалихъла университетлизиб Дагъистан­на халкьла писатель ГIяхIмадхан Абу-Ба­кар гьанбиркахънилис шадлихъуни ду­ра­­дер­кIиб.

...Пагьмуличил тяни­ш­бариб
Материалы в газете

Ишди бурхIназиб Дагъистанна пачалихъла университетла филологияла факультетлизиб даргала писатель ва тилмаж ГъазимяхӀяммад Юсупов (1941-2015) акIубхIейчирад 80 дус дикнилис багъишлабарибси балбуц бетерхур. Ил абхьиб ва бузахъи ДГУ-ла профессор, Дагъистанна писательтала Союзла даргала секцияла руководитель Муса БяхIяммадовли.
Илини буриб писательла гIямрула ва творчествола гьуниличила. Юсупов Гъа­зи­мяхӀяммад ЖабрагӀилович акӀубси сай Лавашала районна ЦӀудхъурла шилизив. Шилизибси урга даражала школа таманбарили гӀергъи, илини сунела белчӀуди Дагъистанна пачалихъла университетлизиб даимбариб. Гъ.Юсуповли сунела цаибти хабурти ДГУ-ла студентли вирухӀелил республикала «Ле­нинна байрахъ» (гьаннала «Замана») газетала, «Гьалмагъдеш» альманахла бяхӀяназир бу­чӀантачи даахъиб.
Писательла хабуртала цаибил жуз («ГӀяйиб хӀебирис») 1974 ибил дуслизиб Дагъистанна жузала издательстволи дураибсири. Илди дусмазив ил, университетра белчӀи, «Ленинна байрахъ» газетализив корреспондентли узулри. Редакциялизив узути дусмазив ил дубурла дахъал шимази ваиб, бахъличил гьуниваиб, гӀядатла адамтала гӀямруличил ва тӀалабуначил, пикруми-хьуланачил, умутуначил тянишиуб ва ишхӀелла хӀякьикьатличи цархӀилван хӀеризахъур. Иличибли баянбарес асубирар журналистла сипатли илала творчестволизиб белгиси мер буцнира.
ГӀямрула ва заманала къиянти суалтас илини имцӀаливан жаваб бургули сай даргала, Дагъистанна, урусла ва дурала улкнала литературала классикунала ва илкьяйдали машгьурти писательтала творчестволати хӀялумцӀлабазиб, ва, сай-вегӀти хабурти, повестуни лукӀниличил къяйли, илини сунечи имцӀали асарбарибти илдала произведениеби дарган мезличи шурра далтули сай (М. Лермонтовла «Нушала заманала игит», А. Гайдарла «Школа», Г.-Х. Андерсенна «ДяхӀила издаг», Л. Астридла «Хъалчличив хӀерируси Карлсон ва ВиштӀаган» бикӀути ва цархӀилти жузи).
Гъ.Юсупов республикала «Ленинна байрахъ» газетализив корреспондентли, «Лачин» журналлизив редакторли, Дагъистанна учебно-педагогическое издательстволизив гьаланачи редакторли, гӀур редакцияла заведующийли, республикала «Замана» газетала бекӀ редакторли узули калун.
СССР-ла писательтала Союзла член (1986), СССР-ла журналистунала Союзла член (1970), Дагъистан Республикала культурала урибси хӀянчизар ГъазимяхӀяммад Юсуповли сай-вегӀти халали ахӀенти хабуртала ва повестунала чумал жуз («Гьанагарси гьуни», «ХӀерли...», «БуцӀарси бархӀи», «ХӀердикӀехӀе, хӀер!...») дураиб, сунела гӀергъиси повесть хьулчилизи касили, «ХӀердикӀехӀе, хӀер!..» бикӀуси пьеса белкӀун. Ил пьеса хӀясибли Даргала ГӀ. Батирайла уличилси пачалихъла драмтеатрли спектакль кабихьиб. Ил ХӀурматла орденничил шабагъатлаварибси сай.
Муса Расуловичли гьандикахъиб школализир даргала литературала дурсрачир руркъути Гъ. Юсуповла произведениебира – хабар «Телевизор» (5-ибил класс), пьеса «ХIердикIехIе, хIер!..» (9-ибил класс). Студентуначил илди произведениебала чебкад ихтилат бетаур.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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