ЗАМАНА - КIиибил мерличи лайикьбикиб

КIиибил мерличи лайикьбикиб

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23 декабря, 2021. Четверг 10:21

Хайдакьла районна къумуз бирхъянтала биш­тӀатала ан­самбль­­ли республикала шко­ла­би-ургабси макьамтала «Халкьла някьиш» бикIуси V-ибил конкурсличир бутӀа­кьян­­деш дариб ва 2-ибил мер­личи лайикьбикиб.

КIиибил мерличи лайикьбикиб
Материалы в газете

Ил ДР-ла культурала Министерствола икьалаличил Дербентлизиб бетерхур.
Абзлизир бутӀакьяндеш да­рес ба­гьандан МяхӀячкъа­ла­лизибад, Кас­­­пийсклизибад, Су­лайбан-Стальс­­­кийла, МяхIя­рам­кентла, Рутульла, Хивла ва цархӀилти район­тази­бад биштӀатала ­пагьмучерти кол­лективти дакӀиб. Илди-ургаб лебри Хайдакьла районна ­вакилтира.
Хайдакьла къумуз бирхъянтала ансамбльлизир чула пагьмурти гьаргдариб биштIатала искусствобала бучӀанти Алипхан Алипхановли, Арсен ХӀя­жиев­ли ва Рабазан Кьурбанов­ли. ­Дам-дяд дирхъянтани ил­­кьяй­­дали делхъра чедаахъиб. Илдас ­икьалабирулри му­гIял­­лимти ХӀябиб ХӀяжиевли (агъач-къумузличил) ва Амирхан Самурхановли (жикьиличил).
Конкурсла баянти хIясибли, ансамбль 2-ибил даражала дип­­ломличил шабагъатлаба­риб. Илала руководитель ХӀ.ХӀя­­жиевлис балбуцла сипта­кар­тани ­Баркаллала кагъар бедиб.

 

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