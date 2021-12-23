Ил ДР-ла культурала Министерствола икьалаличил Дербентлизиб бетерхур.
Абзлизир бутӀакьяндеш дарес багьандан МяхӀячкъалализибад, Каспийсклизибад, Сулайбан-Стальскийла, МяхIярамкентла, Рутульла, Хивла ва цархӀилти районтазибад биштӀатала пагьмучерти коллективти дакӀиб. Илди-ургаб лебри Хайдакьла районна вакилтира.
Хайдакьла къумуз бирхъянтала ансамбльлизир чула пагьмурти гьаргдариб биштIатала искусствобала бучӀанти Алипхан Алипхановли, Арсен ХӀяжиевли ва Рабазан Кьурбановли. Дам-дяд дирхъянтани илкьяйдали делхъра чедаахъиб. Илдас икьалабирулри мугIяллимти ХӀябиб ХӀяжиевли (агъач-къумузличил) ва Амирхан Самурхановли (жикьиличил).
Конкурсла баянти хIясибли, ансамбль 2-ибил даражала дипломличил шабагъатлабариб. Илала руководитель ХӀ.ХӀяжиевлис балбуцла сиптакартани Баркаллала кагъар бедиб.
КIиибил мерличи лайикьбикиб
- Автор Admin
- 23 декабря, 2021. Четверг 10:21
Хайдакьла районна къумуз бирхъянтала биштӀатала ансамбльли республикала школаби-ургабси макьамтала «Халкьла някьиш» бикIуси V-ибил конкурсличир бутӀакьяндеш дариб ва 2-ибил мерличи лайикьбикиб.
Ил ДР-ла культурала Министерствола икьалаличил Дербентлизиб бетерхур.