ЗАМАНА - Халкьла арадешлис къарауйчивси

Халкьла арадешлис къарауйчивси

Автор ГIиса ГIямаров, РФ-ла ва ДР-ла писательтала союзунала член
16 декабря, 2021. Четверг 10:17
Халкьла арадешлис къарауйчивси

Муслим ИсмягIи­ло­­­­­вичли маш­гьур­­­си тухтур, ДР-ла халкьла Игит, ду­деш Ис­мя­гIил Шейховичла дякь­кад ва­шес пикрибариб ва, Мя­хIяч­­къалала 39 ибил школа белчIи гIергъи, 1990 ибил дуслизив Дагъистанна ме­дицинала институтла (ДГМИ – гьанна академия) лечебный факультетлизи керхур. 1996 ибил дуслизив хIул­бала излумала шайчибси орди­натурализи керхур, 1998 ибил дуслизив биалли – аспирантурализи.

Халкьла арадешлис къарауйчивси
Материалы в газете

М.ИсмягIиловичли 1999 ибил дуслизиб Москвализиб «Комплексная методика профилактики индуцированных оббераций оптической системы глаза при имплантации искусственного хрусталика» диссертация защититьбариб. 2000 ибил дусличивад ДГМА-лизив ассистентли узес ве­хIихьиб, кIинайс хIулбала кафедрала халалгъуна гIилмула хIянчизарла къуллукъуни дузахъи, 2002-ибил дуслизив «Дагестанский научный центр микрохирургии глаза» ГУМПО-ла директорла заместительли катур. Ил дуслизиб илини кIи­ибил хасси санигIятра касиб.
2002-ибил дуслизив М.Ис­мя­гIилов ДР-ла хIурматла изобретательла уличи лайикьикиб. 2003-ибил дуслизиб профессор А-Г.ГIялиевла бекI­дешлиуб «Исследование роли оббераций оптической системы глаза при имплантации искусственного хрусталика» диссертация защититьбариб.
ГIилмулашалти халати ус­тадеш лерси Муслим Ис­мягIилович дагъистанлантала арадешлис къарауйчи кайзур.
2004-ибил дусличивад – Россияла хIулбала тухтуртала цалабяхъла правлениела член, 2011 ибил дусличивад – Америкала офтальмологунала академияла, 2013 ибил дусличивад – «Вестник ДГМА» изданиела редакцияла Советла член сай. 2005-ибил дуслизив М.ИсмягIилов доцентла уличи лайикьикиб, 2008-ибил дуслизив биалли – профессорла. 2005-ибил дуслизив, гIилмула ва техникала шайчир сархибдешуни диахъни багьандан, ил пачалихъли шабагъатлавариб. 2006-ибил дуслизив биалли, жагьти гIялимтала лебил Россияла конкурсла лауреат ветаур. 2007-ибил дуслизив М.ИсмягIилов «Отличник качества» бикIуси хIурматла лишанничил шабагъатлавариб. Ил Россияла жамигIятла че­бяхIси даражала – Пётр I-ибилла – орденна кавалер сай. 2005-2011-ибти дусмазив «Дагъистан» медицинала страхованиела республикала фондла тухтурли, 2008-ибил дуслизиб «Высокие технологии» бикIуси хIулбала клиника абхьиб. Рес­публикализиб ил бегIлара гIяхIси учрежде­ние­лизи халбируси саби. 2010-ибил дуслизив М.Ис­мягIилов дудешла у бихуси клиникала генеральный директор ветаур. Илини чуйнара Россиялизир ва дурала улкназир детерхурти гIилмула-практикала декIар-декIарти конференциябачир, конгрессуначир бутIакьяндеш дариб. 2011 ибил дуслизиб илис Чечняла Республикала Парламентла шайзибад Баркаллала кагъар бедиб, 2012 ибил дуслизиб биалли – Чечняла Республикала Правительствола шайзибад. 2012 ибил дуслизив хIулбала излумала кIиибил кафедрала за­ведующийли викIибсири, илкьяйдали ил дуслизив ДГМА-ла цалабяхъибси гIилмула Советлизира керхурсири. 2015 ибил дусличивад штатлизив ахIенси дурхIнала хIулбала тухтурли узули сай. Илкьяйдали Муслим ИсмягIилович 2015 ибил дусличивад ДР-ла халкьла Собраниела депутат­лира узули сай. 2016 ибил дуслизиб М.Ис­­мягIилов арадеш мяхIкамбирнила хIур­матла хIянчизарла уличи лайикьикиб, 2008-ибил дуслизир – ДР-ла халкьла Игитла­ у ва Мургьила зубари дедиб.
М.ИсмягIилов 400-личирра им­цIали гIил­му­ла, 30-йчирра имцIали методикала хIян­чурбала, 1 монографияла ва 35 изобретениела автор сай.
Илкьяйдали Муслим Ис­мя­­гIи­ловичли арцла шайчиб ха­ласи кумекра гIеб­би­ахъули сай.
Профессор М.ИсмягIиловли COVID-19 изай дарибти асурти агардарес багьандан, мекелли халаси хIянчи дураберкIиб. 2020-ибил дуслизиб клиника хасси госпитальличи шурбатур. 3 жумягIла бухIнаб клиникала специалистунани МРТ-аппаратличиб 600-личибра имцIали адамла хургьри ахтардидариб. Баягъи ил ман­зилла бухIнаб ковид-гос­пи­тальлизибад зягIипти 111 адам сагъбарили, хъули бархьиб. ЗягIиптачи тухтуртала 9 бригадали чебетаибси хIеруди бузахъулри. 140 медицинала хIянчизар корпуслизиб хIер­биуб. Ибкьси агилизиб бузес тухтуртас дебали къияннири. Биалра, чула гIямрулисра арадешлисра урехи алкIниличи хIер­хIеили, цархIилтала жан дер­цахъес тухтуртани халаси гъаза бариб.
Профессор Муслим Ис­мя­гIи­ловичли буриливан, Да­гъистанна медицинала хIян­чи­зарти республикала ва Россияла гьарли-марти игитуни саби. ДР-ла халкьла Собраниела де­путат сайливан, М.Ис­мя­гIи­ловли жамигIятла гIям­­ру­ли­зир жигарла бутIакьяндеш ди­ру.
Ишди бурхIназиб Дагъистанна жамигIятла организациябала Союзла ва «ЖамигIятла пикри» регионна фондла хIукму хIясибли, Дагъистанна дахъал миллатунала халкьла гьалар сархибдешуни диахъни багьандан, М.ИсмягIилов чебяхIси даражала – Мургьила чIака – орденничил шабагъатлаварнила шайчибси разиси хабар бакIиб.
АхIерси Муслим Ис­мя­гIи­ло­вич! Дила ва къуппакантала шайзивад жамигIятла чихъси кьиматличи лайикьикниличил уркIи-уркIилавад мубаракирулри. ХIед къаркъаван чIумаси арадеш, разити гIямру, гьарил баркьудилизир сархибдешуни дулгулра. УркIила мурадуни детерхаб!

 

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