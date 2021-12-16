М.ИсмягIиловичли 1999 ибил дуслизиб Москвализиб «Комплексная методика профилактики индуцированных оббераций оптической системы глаза при имплантации искусственного хрусталика» диссертация защититьбариб. 2000 ибил дусличивад ДГМА-лизив ассистентли узес вехIихьиб, кIинайс хIулбала кафедрала халалгъуна гIилмула хIянчизарла къуллукъуни дузахъи, 2002-ибил дуслизив «Дагестанский научный центр микрохирургии глаза» ГУМПО-ла директорла заместительли катур. Ил дуслизиб илини кIиибил хасси санигIятра касиб.
2002-ибил дуслизив М.ИсмягIилов ДР-ла хIурматла изобретательла уличи лайикьикиб. 2003-ибил дуслизиб профессор А-Г.ГIялиевла бекIдешлиуб «Исследование роли оббераций оптической системы глаза при имплантации искусственного хрусталика» диссертация защититьбариб.
ГIилмулашалти халати устадеш лерси Муслим ИсмягIилович дагъистанлантала арадешлис къарауйчи кайзур.
2004-ибил дусличивад – Россияла хIулбала тухтуртала цалабяхъла правлениела член, 2011 ибил дусличивад – Америкала офтальмологунала академияла, 2013 ибил дусличивад – «Вестник ДГМА» изданиела редакцияла Советла член сай. 2005-ибил дуслизив М.ИсмягIилов доцентла уличи лайикьикиб, 2008-ибил дуслизив биалли – профессорла. 2005-ибил дуслизив, гIилмула ва техникала шайчир сархибдешуни диахъни багьандан, ил пачалихъли шабагъатлавариб. 2006-ибил дуслизив биалли, жагьти гIялимтала лебил Россияла конкурсла лауреат ветаур. 2007-ибил дуслизив М.ИсмягIилов «Отличник качества» бикIуси хIурматла лишанничил шабагъатлавариб. Ил Россияла жамигIятла чебяхIси даражала – Пётр I-ибилла – орденна кавалер сай. 2005-2011-ибти дусмазив «Дагъистан» медицинала страхованиела республикала фондла тухтурли, 2008-ибил дуслизиб «Высокие технологии» бикIуси хIулбала клиника абхьиб. Республикализиб ил бегIлара гIяхIси учреждениелизи халбируси саби. 2010-ибил дуслизив М.ИсмягIилов дудешла у бихуси клиникала генеральный директор ветаур. Илини чуйнара Россиялизир ва дурала улкназир детерхурти гIилмула-практикала декIар-декIарти конференциябачир, конгрессуначир бутIакьяндеш дариб. 2011 ибил дуслизиб илис Чечняла Республикала Парламентла шайзибад Баркаллала кагъар бедиб, 2012 ибил дуслизиб биалли – Чечняла Республикала Правительствола шайзибад. 2012 ибил дуслизив хIулбала излумала кIиибил кафедрала заведующийли викIибсири, илкьяйдали ил дуслизив ДГМА-ла цалабяхъибси гIилмула Советлизира керхурсири. 2015 ибил дусличивад штатлизив ахIенси дурхIнала хIулбала тухтурли узули сай. Илкьяйдали Муслим ИсмягIилович 2015 ибил дусличивад ДР-ла халкьла Собраниела депутатлира узули сай. 2016 ибил дуслизиб М.ИсмягIилов арадеш мяхIкамбирнила хIурматла хIянчизарла уличи лайикьикиб, 2008-ибил дуслизир – ДР-ла халкьла Игитла у ва Мургьила зубари дедиб.
М.ИсмягIилов 400-личирра имцIали гIилмула, 30-йчирра имцIали методикала хIянчурбала, 1 монографияла ва 35 изобретениела автор сай.
Илкьяйдали Муслим ИсмягIиловичли арцла шайчиб халаси кумекра гIеббиахъули сай.
Профессор М.ИсмягIиловли COVID-19 изай дарибти асурти агардарес багьандан, мекелли халаси хIянчи дураберкIиб. 2020-ибил дуслизиб клиника хасси госпитальличи шурбатур. 3 жумягIла бухIнаб клиникала специалистунани МРТ-аппаратличиб 600-личибра имцIали адамла хургьри ахтардидариб. Баягъи ил манзилла бухIнаб ковид-госпитальлизибад зягIипти 111 адам сагъбарили, хъули бархьиб. ЗягIиптачи тухтуртала 9 бригадали чебетаибси хIеруди бузахъулри. 140 медицинала хIянчизар корпуслизиб хIербиуб. Ибкьси агилизиб бузес тухтуртас дебали къияннири. Биалра, чула гIямрулисра арадешлисра урехи алкIниличи хIерхIеили, цархIилтала жан дерцахъес тухтуртани халаси гъаза бариб.
Профессор Муслим ИсмягIиловичли буриливан, Дагъистанна медицинала хIянчизарти республикала ва Россияла гьарли-марти игитуни саби. ДР-ла халкьла Собраниела депутат сайливан, М.ИсмягIиловли жамигIятла гIямрулизир жигарла бутIакьяндеш диру.
Ишди бурхIназиб Дагъистанна жамигIятла организациябала Союзла ва «ЖамигIятла пикри» регионна фондла хIукму хIясибли, Дагъистанна дахъал миллатунала халкьла гьалар сархибдешуни диахъни багьандан, М.ИсмягIилов чебяхIси даражала – Мургьила чIака – орденничил шабагъатлаварнила шайчибси разиси хабар бакIиб.
АхIерси Муслим ИсмягIилович! Дила ва къуппакантала шайзивад жамигIятла чихъси кьиматличи лайикьикниличил уркIи-уркIилавад мубаракирулри. ХIед къаркъаван чIумаси арадеш, разити гIямру, гьарил баркьудилизир сархибдешуни дулгулра. УркIила мурадуни детерхаб!
Халкьла арадешлис къарауйчивси
- Автор ГIиса ГIямаров, РФ-ла ва ДР-ла писательтала союзунала член
- 16 декабря, 2021. Четверг 10:17
Муслим ИсмягIиловичли машгьурси тухтур, ДР-ла халкьла Игит, дудеш ИсмягIил Шейховичла дякькад вашес пикрибариб ва, МяхIячкъалала 39 ибил школа белчIи гIергъи, 1990 ибил дуслизив Дагъистанна медицинала институтла (ДГМИ – гьанна академия) лечебный факультетлизи керхур. 1996 ибил дуслизив хIулбала излумала шайчибси ординатурализи керхур, 1998 ибил дуслизив биалли – аспирантурализи.
М.ИсмягIиловичли 1999 ибил дуслизиб Москвализиб «Комплексная методика профилактики индуцированных оббераций оптической системы глаза при имплантации искусственного хрусталика» диссертация защититьбариб. 2000 ибил дусличивад ДГМА-лизив ассистентли узес вехIихьиб, кIинайс хIулбала кафедрала халалгъуна гIилмула хIянчизарла къуллукъуни дузахъи, 2002-ибил дуслизив «Дагестанский научный центр микрохирургии глаза» ГУМПО-ла директорла заместительли катур. Ил дуслизиб илини кIиибил хасси санигIятра касиб.