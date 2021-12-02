ЗАМАНА - Пагьмучебти дурхIнас

Пагьмучебти дурхIнас

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02 декабря, 2021. Четверг 11:39
Пагьмучебти дурхIнас

Дагъистан Республикалис бекIдеш дируси С.Ме­ликовли пагьмучебти дурхIни белгибирнила ва илди гIеббурцнила Центр тIашбатахъес регионна БекIла резиденция (регионна БекIлис декIарбарибси мер) бедиб, балахъули саби ТАСС-ли.

Пагьмучебти дурхIнас
Материалы в газете

«Дагъистанна БекI Сергей ГIялимовичли Тарки-Таулизибси 14 гектарла чIябарличилси республикала гьавкьянала резиденция дурхIнала ва жагьилтала пагь­мурти белгидирахъуси регионна Центр тIаш­батахъес бедиб. Гьанна республикала руководстволи белчIудила корпусла ва общежитиела проектуни далкьарахъули сари. Ил абхьес пикрибарили саби лябкьуси дусла сентябрь базличиб», — бурули саби агентстволизиб.

 

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