«Дагъистанна БекI Сергей ГIялимовичли Тарки-Таулизибси 14 гектарла чIябарличилси республикала гьавкьянала резиденция дурхIнала ва жагьилтала пагьмурти белгидирахъуси регионна Центр тIашбатахъес бедиб. Гьанна республикала руководстволи белчIудила корпусла ва общежитиела проектуни далкьарахъули сари. Ил абхьес пикрибарили саби лябкьуси дусла сентябрь базличиб», — бурули саби агентстволизиб.
Пагьмучебти дурхIнас
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- 02 декабря, 2021. Четверг 11:39
Дагъистан Республикалис бекIдеш дируси С.Меликовли пагьмучебти дурхIни белгибирнила ва илди гIеббурцнила Центр тIашбатахъес регионна БекIла резиденция (регионна БекIлис декIарбарибси мер) бедиб, балахъули саби ТАСС-ли.