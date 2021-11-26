ЗАМАНА - «ХIянчи гьамадбирахъу»

«ХIянчи гьамадбирахъу»

Автор
26 ноября, 2021. Пятница 13:30
«ХIянчи гьамадбирахъу»

Дагъистанна арадеш бихIнила Министерствола сайтличир регионна БекI Сергей Меликовла хъарбаркь хӀясибли, 100000 ПЦР-тест асниличила баянти гьаладирхьули сари. Илди тестанала кумекличил 10-15 минутла бухӀнаб коронавирусла чейхъуси изала лебал багьес вирар. Арадеш бихIнила Министерстволичи тестанала цаибил партия сабухили саби.

«ХIянчи гьамадбирахъу»
Материалы в газете

Хайдакьла ЦРБ-ла бекI тухтур МяхӀяммад ГӀяли­ши­хов викӀуливан, илдигъунти гIягIниахълумала кумек­личил изайзи бикибти адамти итмаданал белгибарес вирар.
«Коронавирусла чейхъуси изала лебал ахтар­ди­бирути ПЦР тестани нушани поликли­ни­ка­лизир гьар бархӀи дирулра, амма, гIяхIцад масъулти лерни багьандан, касибти анализуни республикала диагностический центрлизи дархьес имканбикIули саби бархIи ургалицун. Илдачирад жавабти дакӀайчи гьатIира 3-4 бархӀи диркур. Ил заманала ухӀнав, иза лишанти итмаданал дагьархIедухъни багьандан, тест барибси адам бахъал цархIилтачил къаршивикес бажардивиркули сай. Илдигъунти хъярхъти, экспресс-тестанала кумекличил ил шайчибси хӀянчи дебали гьамадбирар. Дугьаизурсила изала лебал хъярхъли белгибарили, тухтурлис зягIипсилис хасси лечение белкIес ва, аравиайчи, хъулив калахъес имканбикIур», — баянбариб бекI тухтурли.

 

Прочитано 8 раз

Последнее от Admin

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top