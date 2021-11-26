Хайдакьла ЦРБ-ла бекI тухтур МяхӀяммад ГӀялишихов викӀуливан, илдигъунти гIягIниахълумала кумекличил изайзи бикибти адамти итмаданал белгибарес вирар.
«Коронавирусла чейхъуси изала лебал ахтардибирути ПЦР тестани нушани поликлиникализир гьар бархӀи дирулра, амма, гIяхIцад масъулти лерни багьандан, касибти анализуни республикала диагностический центрлизи дархьес имканбикIули саби бархIи ургалицун. Илдачирад жавабти дакӀайчи гьатIира 3-4 бархӀи диркур. Ил заманала ухӀнав, иза лишанти итмаданал дагьархIедухъни багьандан, тест барибси адам бахъал цархIилтачил къаршивикес бажардивиркули сай. Илдигъунти хъярхъти, экспресс-тестанала кумекличил ил шайчибси хӀянчи дебали гьамадбирар. Дугьаизурсила изала лебал хъярхъли белгибарили, тухтурлис зягIипсилис хасси лечение белкIес ва, аравиайчи, хъулив калахъес имканбикIур», — баянбариб бекI тухтурли.
«ХIянчи гьамадбирахъу»
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- 26 ноября, 2021. Пятница 13:30
Дагъистанна арадеш бихIнила Министерствола сайтличир регионна БекI Сергей Меликовла хъарбаркь хӀясибли, 100000 ПЦР-тест асниличила баянти гьаладирхьули сари. Илди тестанала кумекличил 10-15 минутла бухӀнаб коронавирусла чейхъуси изала лебал багьес вирар. Арадеш бихIнила Министерстволичи тестанала цаибил партия сабухили саби.
Хайдакьла ЦРБ-ла бекI тухтур МяхӀяммад ГӀялишихов викӀуливан, илдигъунти гIягIниахълумала кумекличил изайзи бикибти адамти итмаданал белгибарес вирар.