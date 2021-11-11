200-личир имцIали экспонат, вегI-вегIла коллекциябазирадти аудио, видео, суратуни, графика ва цархIилтира матяхIли урхIмешуахIенси ГIярбукIла шила тарих, культура ва мургьила ваяхI дирнила устадеш бакIибтази якьинни чедиахъу. Экспозицияби тIашдатнила тяхIяр-кьяйдали ГIярбукIлизи гьарли-марси архIя дураберкIибсиван калзахъули сай. Цаибил яргализиб илаб чебаэс вирар някьишдарибти пергер къаркъала хъулрачилси шила архитектурала кабиз. Илгъуна гIядат гьалаб агарсири Дагъистаннизиб.
«Нушала гьалабси масъала сабри ил пергер ши бухIнабад чебаахъес, гьарил вакIибсилис илабси гьав ва культура гьаргбарес. Ишаб чебаэс вирар илабти халкь секьяйда хIербирутирил, сегъунти палтар-кьяш дирутирил, селичи бирхутирил. Ишабси гьарил экспонат — тарихла бикьри саби, — проектличила бурули сари музейла генеральный директорла заместитель Жамиля Дагировани. — Гьаладихьили сари 34 някьишдарибти къаркъала бутIа, архитектурала жураби, луцрала бутIни, ши-алавти мер-мусала куц. Илди къаркъуби ХIII ибил даршдусличирад бегI гьалар дурар чедиахъути сари. ГIярбукIан лацла устнала урхIмешуахIенси пергер устадешли адам тамашавирахъули сай. ГIярбукIла някьишдарибти къаркъа Луврла, Метрополитенна, Италияла, Эрмитажла музейтала коллекциябазир лер».
Дагъистанна Миллатла музейлизиб илдала урхIмешуахIенси, цайли-цаси някьишла коллекция лебси саби. ГIярбукIантани кагъарличи сурат бируси ахIенрину, някьиш цагьакIли къаркъаличир дирутири. ЧIянкIли 1920-1930-ибти дусмазив цаибил советский хIялумцIан, Дагъистанна някъла устадеш руркъян Евгений Шиллингли устнази тиладибарибсири някьишла сурат чебаахъес.
Някьиш дирути ваяхIла ва някьишла суратуни гьаладихьили сари. ГIярбукIантани бусягIятра чула художестволашалти гIядатуни дузахъули сари. Выставкаличир Дагъистанна машгьурти художникуни Мурад Халиловла, Асият Кабукаевала, МяхIяммад Даудовла, Жамиля ШяхIбановала, Лейла Изабакаровала ва цархIилтала хIянчурби гьаладихьили сари. Илар ишбархIила манзилла искусстволис, машгьурти Дагъистанна художникунас, ГIярбукIла шилис багъишладарибти хIянчурбира лер. Илди хIянчурби гIярбукIанти — «ца шила халкьличил» тянишвиэс дигусилис даимси шалали детарар.
Выставка бетурхули саби Москвализиб, Пачалихъла Востокла музейлизиб, Никитский бульвар, 12А кьакьализиб.
ГIярбукI-Зирехгеран
- Автор Admin
- 11 ноября, 2021. Четверг 11:49
Дагъистанна Тахо-Годила уличилси Пачалихъла Востокла ва Миллатла музейли «ГIярбукI-Зирехгеран. Гьаб-убла шагьарла тарихла сурат» ибси уличил выставка гьалабихьиб. Выставка «Культура» бикIуси миллатла проектла дазурбазиб бетурхуси саби.
200-личир имцIали экспонат, вегI-вегIла коллекциябазирадти аудио, видео, суратуни, графика ва цархIилтира матяхIли урхIмешуахIенси ГIярбукIла шила тарих, культура ва мургьила ваяхI дирнила устадеш бакIибтази якьинни чедиахъу. Экспозицияби тIашдатнила тяхIяр-кьяйдали ГIярбукIлизи гьарли-марси архIя дураберкIибсиван калзахъули сай. Цаибил яргализиб илаб чебаэс вирар някьишдарибти пергер къаркъала хъулрачилси шила архитектурала кабиз. Илгъуна гIядат гьалаб агарсири Дагъистаннизиб.