Переписьлизив узусила дирути сари хасси жилетка, шарф ва планшет. Макрукьябачи вяхIхIегес багьандан, вегIличи дугьавизурсила сеннира паспортра удостоверениера чедаахъни тIалаббируси саби.
Переписьличи хIядурдеш бирнила масъала ахъбуцили гъайухъунси статистикала отделла бекI специалист ГIябдулкьадир ГIябдулкьадировли адамти хIисаблизи бурцнила баркьуди хIябал бутIа хIясибли бетурхар или буриб. Цаибил бутIа гьарилла хъули башули дурабуркIуси саби, кIиэсил — пачалихъла гIяхIдешунала (Госуслуги) порталлизиб, ва хIябъибил — МФЦ-ла отделениебазиб.
Илала гъай хIясибли, районна мер-мусаличиб ункъли хIядурбарибти 64 переписчик бузули саби. Илдани, гьарилла хъулрази башули, баянти кайсу. Илкьяйдали районна шимазиб хIербирутачила далилти дагьес имканти алкIан.
Илини илкьяйдали буриб дигусилис Госуслуги порталла кумекличил переписьла масъалала имканти пайдаладарес вирар или. Ил баркьуди дураберкIес вируси сай компьютерла яра мобильное приложениела кумекличил.
«Перепись – ил кьадар кабилзахъуси бетуццун ахIенну, ил экономикала ва яшавласи баянти гьаладирхьуси мягIничебси далилра саби. Муниципалитетлизиб хIербирути адамтала дурусси лугIи белгибарниличибли багьес вирар, районничи инвестортала пикри бяхIчиаэслил, ишар адамтала ишбархIила гIямруличи далдикибти проектуни тIашдатес хIяжатлил», — буриб ГI.ГIябдулкьадировли.
МягIничебси баркьуди бехIбихьиб
- Автор Admin
- 08 ноября, 2021. Понедельник 15:32
Ишди бурхIназиб Дахадаевла районнизиб адамти хIисаблизи бурцнила (перепись) баркьуди бехIбихьили саби. Перепись бехIбихьили саби октябрьла 15-личиб ва ахирличи биркуси саби ноябрьла 14-личиб.
Переписьлизив узусила дирути сари хасси жилетка, шарф ва планшет. Макрукьябачи вяхIхIегес багьандан, вегIличи дугьавизурсила сеннира паспортра удостоверениера чедаахъни тIалаббируси саби.