Халкь хIисаблизи кайснила тяхIяр-кьяйда ахтардидируси ГIяйшат ГIябдургIязизовани бурни хIясибли, ишдус кагъуртала мерличир электронные анкетаби дирцIахъути сари.
«Нуша дакIайчи хIерликахIедиили, гьарилли переписьлизир бутIакьяндеш дарес вирар. Хъуливад дурахIевхъи, Госуслуги порталла личный кабинетлизибад вегIла у сияхIлизи каберхахъес вируси сай. Онлайн тяхIярли илгъуна баркьуди дураберкIес вирар ноябрьла 8-личи бикайчи», — багьахъур илини.
«Лебил Россияла халкьла перепись РФ-ла мер-мусаличиб хIербирути адамти хIисаблизи кайснилизиб бекIлибиубсигъуна хьулчили бетарули саби. Илини халкь социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI башнила ва экономикала хасдешуни, россиялантала миллатунала ва мезанала цахIнабик, илдала багьудила даража чедиахъули сари. Улка гьалабяхI башнилизир, мурадуни сархнилизир илди баянти дебали мягIничертили детарули сари. Халкь хIисаблизи кайснила хIяракатлизир бутIакьяндеш дарни гьарил адамла чебла саби», — цIакьбарили буриб Хайдакьла районна бекI ГIялим Темирбулатовли.
«Гьарил адамла чебла»
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- 08 ноября, 2021. Понедельник 15:31
Октябрьла 15-личиб бехIбихьибси лебил Россияла халкьла перепись ноябрьла 14-личи бикайчиси манзиллис бухъянбилтIуси саби. Хайдакьла районнира ил хIяракатлизир бутIакьяндеш дирули сари. Хайдакьланти хIисаблизи кайснила баркьудилизи ахъили саби 70-йчибра имцIали адам: 61 переписчик, 10 контролёр ва 1 инструктор.
Халкь хIисаблизи кайснила тяхIяр-кьяйда ахтардидируси ГIяйшат ГIябдургIязизовани бурни хIясибли, ишдус кагъуртала мерличир электронные анкетаби дирцIахъути сари.