ЗАМАНА - Нушачирра дузесиу

Нушачирра дузесиу

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21 октября, 2021. Четверг 14:44

Дагъистанна БекI Сергей Меликовли адамтас декIарти учреждениебази букьес багьандан хIя­жат­биркуси QR-код бузесиънила хIянчи дехI­дирхь­ниличи жумягIла ахирлис хIядурбиахъес хъарбариб.

Нушачирра дузесиу
Материалы в газете

С.Меликовли итни бархIи коронавирусла чейхъуси изайчи къаршидеш дирнила шайчибси, къалабати масъултазиб бузуси штабла заседание дураберкIиб. Дагъистанна шайчибси Роспотребнадзорла управлениела начальник Николай Павловли республикала социальный бяхIчибизла-экономикала хIяракат гIебхIебурцути учреждениебази букьес багьандан QR-код бузесиънила пикри гьалабихьиб. Илини илкьяйдали вакцина хIебарахъибти, 65 дусличиб­ра имцIали биубти адамти гьарахълабад бузнила тяхIярличи шурбатахъес, дяхIликалаби дихнила тяхIяр-кьяйда кьяркьдиахъесра маслигIятбариб.
Илала гIергъи, Сергей Меликовли декIарти учреждениебази букьяхъес асубируси QR-код бузесиъниличи хIядурдеш барахъес буриб.
Илала гъай хIясибли, Дагъистан изала цIакьбир­ни­ла бетуцлизи кабурхуси саби, сенахIенну зягIип­та­ла лугIи имцIабикIули саби, улхутала кьадарра халаси саби.

 

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