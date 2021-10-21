С.Меликовли итни бархIи коронавирусла чейхъуси изайчи къаршидеш дирнила шайчибси, къалабати масъултазиб бузуси штабла заседание дураберкIиб. Дагъистанна шайчибси Роспотребнадзорла управлениела начальник Николай Павловли республикала социальный бяхIчибизла-экономикала хIяракат гIебхIебурцути учреждениебази букьес багьандан QR-код бузесиънила пикри гьалабихьиб. Илини илкьяйдали вакцина хIебарахъибти, 65 дусличибра имцIали биубти адамти гьарахълабад бузнила тяхIярличи шурбатахъес, дяхIликалаби дихнила тяхIяр-кьяйда кьяркьдиахъесра маслигIятбариб.
Илала гIергъи, Сергей Меликовли декIарти учреждениебази букьяхъес асубируси QR-код бузесиъниличи хIядурдеш барахъес буриб.
Илала гъай хIясибли, Дагъистан изала цIакьбирнила бетуцлизи кабурхуси саби, сенахIенну зягIиптала лугIи имцIабикIули саби, улхутала кьадарра халаси саби.
Нушачирра дузесиу
- Автор Admin
- 21 октября, 2021. Четверг 14:44
Дагъистанна БекI Сергей Меликовли адамтас декIарти учреждениебази букьес багьандан хIяжатбиркуси QR-код бузесиънила хIянчи дехIдирхьниличи жумягIла ахирлис хIядурбиахъес хъарбариб.
С.Меликовли итни бархIи коронавирусла чейхъуси изайчи къаршидеш дирнила шайчибси, къалабати масъултазиб бузуси штабла заседание дураберкIиб. Дагъистанна шайчибси Роспотребнадзорла управлениела начальник Николай Павловли республикала социальный бяхIчибизла-экономикала хIяракат гIебхIебурцути учреждениебази букьес багьандан QR-код бузесиънила пикри гьалабихьиб. Илини илкьяйдали вакцина хIебарахъибти, 65 дусличибра имцIали биубти адамти гьарахълабад бузнила тяхIярличи шурбатахъес, дяхIликалаби дихнила тяхIяр-кьяйда кьяркьдиахъесра маслигIятбариб.