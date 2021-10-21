Дагъистанна Роспотребнадзорла ва регионна пачалихъла автоинспекцияла хIянчизартани жамигIятла транспортличир дяхIликалаби дихнила тяхIяр-кьяйда дузахъулил ахтарди дураберкIиб.
Ахтардила дазурбазиб, илдани, коронавирусла чейхъуси изала тIинтIхIебиахъес багьандан, Роспотребнадзорли гьаладихьибти лерилра тяхIурти дузахъес чараагарси биънила чебкад пассажиртачил ихтилат дураберкIиб.
Специалистунала гъай хIясибли, имцIаливан зягIипти-ургаб къаршибиркули саби жамигIятла транспортличил пайдалабикIути.
«Сепайда, гIергъиси замана умудеш гIеббурцнила законодательствола тIалабуни пассажиртани таманхIедирнила анцIбукьуни зумадиубли сари. Илди тIалабуни – дяхIликалаби дихни ва цаличибад ца тяйдили буъни – тамандирес лебтачилра хъарси саби. Илкьяйдалицун имканбикIур вегIла ва алавтала арадеш мяхIкамбарес, гьатIира кьяркьти ва къадагъалати тяхIурти далхIедуцили», — цIакьбарили буриб Управлениела чейхъути излумачи хIеруди бузахъуси отделла специалист Зейни Ахадовли.
ТяхIяр-кьяйда дузахъулил...
- Автор Admin
- 21 октября, 2021. Четверг 14:43
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Дагъистанна Роспотребнадзорла ва регионна пачалихъла автоинспекцияла хIянчизартани жамигIятла транспортличир дяхIликалаби дихнила тяхIяр-кьяйда дузахъулил ахтарди дураберкIиб.