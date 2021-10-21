Балбуц ибхьули, ведомство Россияла регионтазиб бузути ДР-ла Правительствола вакилтачил жигарчебли барх бузниличила, илди гьарил бехIбихьудлизиб гIеббурцниличила буриб А.МяхIмудовли. Б.ГIисаевла сипта хIясибли, СМИ-бала вакилтазибад ва туристунала агентствобала руководительтазибад цалабикибси кьукьяли Дагъистаннизи архIя дураберкIиб. ГIяхIли Дербентлизи, Сулахъла къярдличи, Хунзахла районнизи бякьун. Илкьяйдали илди ДР-ла туризмла, ДР-ла миллатла политикала ва динанала къуллукъунала, ДР-ла вачарла ва промышленностьла шайчирти министерствобала руководительтачилра гьунибаиб.
«Буралли, илдигъунти архIябани регионти-ургарти бархбасуни дебадирахъу, Дагъистан гьалабяхI башахъу. Иличибли гIяхIлас нушала республикала культураличил ва гIядатуначил тянишбиэсра имканбикIур. Миллатла политика гьалабяхI арбукес къайгъи дакIубирули, хасси Министерстволи этнотуризм гьалабяхI башахъниличи пикри бяхIчииули саби. Социальный сетаназирти пикруми хIясибли, гIяхIлас Дагъистан дебали гIяхIбилзули саби ва илдас нушачи гIуррара башес дигули саби», — викIи А.МяхIмудов.
«Игьдибар ва гьалмагъдеш агарли гIергъи, туризм гьалабяхI арбукес хIейрар. Дебали мягIничебси саби Дальний Востоклизибад нушала республикализи башути туристунала «варачан» белгиси тяхIярличи бикахъни. Республикализи бакIибси нушала кьукьяли регионна имкантала даража ахъли кьиматлабариб. Этнотуризм ва берклумала шайчибси туризм гIяхIцадла гьаладяхI аркьниличи вирхулра. Нуни бални хIясибли, бахълис Дагъистаннизи бакIес дигули саби. Ил багьандан, Хабаровск — МяхIячкъала, МяхIячкъала — Хабаровск халкьани-ургарти гьундури ибхьниличи пикри бяхIчииулра.
Дальний Востокличила гъайикIалли, дирхаирая, илабси тIабигIят дебали жагаси саби. Нушала Дагъистаннизибван, илабра уркIи гьаргти, гIяхIти гIяхIялдеш диранти халкь хIушаб гьунибиур», — викIи Б.ГIисаев.
Гьайгьайрагу, республикализи бакIибти гIяхIли разити хIяланани бицIили, нушала жагати мер-мусаличи хIяйранбиубли, уркIила ахъси гьавличил хъули чарбулхъули саби.
Бахълис чебаэс дигуси
- Автор ПатIимат Мирзаева
- 21 октября, 2021. Четверг 14:43
«Дагъистан» РИА-лизиб «Бизнес-Тур в Дагестан» бикIуси проектла чебкадси конференция бетерхур. Иличир Хабаровскла крайлизивадси ДР-ла Правительствола вакил Б.ГIисаевли, миллатла политикала ва динанала къуллукъунала шайчивси министрла заместитель А.МяхIмудовли, илкьяйдали СМИ-бала вакилтанира бутIакьяндеш дариб.
Балбуц ибхьули, ведомство Россияла регионтазиб бузути ДР-ла Правительствола вакилтачил жигарчебли барх бузниличила, илди гьарил бехIбихьудлизиб гIеббурцниличила буриб А.МяхIмудовли. Б.ГIисаевла сипта хIясибли, СМИ-бала вакилтазибад ва туристунала агентствобала руководительтазибад цалабикибси кьукьяли Дагъистаннизи архIя дураберкIиб. ГIяхIли Дербентлизи, Сулахъла къярдличи, Хунзахла районнизи бякьун. Илкьяйдали илди ДР-ла туризмла, ДР-ла миллатла политикала ва динанала къуллукъунала, ДР-ла вачарла ва промышленностьла шайчирти министерствобала руководительтачилра гьунибаиб.