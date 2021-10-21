ЗАМАНА - Жагьилтас хасбарибси

Жагьилтас хасбарибси

Автор ПатIимат Казимова
21 октября, 2021. Четверг 14:42

Октябрьла 20-личиб ДР-ла багьахънибала ва печатьла Министерстволизиб жагьилтала туристунала «Дагестан настоящий» бикIуси гьунибаънила хIясилти кайънилис хасбарибси пресс-конференция бетерхур. Илизир бутIакьяндеш дариб «ДР-ла урхьнала спортла Евгений Александрович Гвоздевла уличилси Федерация» РОО-ла директор Мухтар ГIямаровли, гьунибаънила директор Рустам ХIямидовли ва арт-директор Казбек Якьубхановли.

Жагьилтас хасбарибси
Материалы в газете

Гьалабван, октябрьла 14-личибад 17-личи бикайчи бухъянбитIахъунсири, улкала лерилра регионтазибад жагьилти жибарибси «Гьарли-марси Дагъистан 2021» («Дагестан настоящий 2021») гьунибаъни. Ил дураберкIнила мурадуни жагьилтазир ВатIайчи диги адикьни ва Дагъистанна культураличил дурабад бакIибти жагьилти тянишбарни сарри.
Балбуцла дазурбазир дурадуркIути лерилрара-сера далдуцуни детерхур МяхIячкъалализибси гIилмула-арадеш мяхIкамбирнила «Журавли» комплекслизир. Баягъи илар далкьаахъурлири Евгений Александрович Гвоздевла суратунала, Дагъистанна устнани дирути жура-журала ваяхIла выставкабира.
Пресс-конференцияла бутIакьянчибала, чулира «Гьарли-марси Дагъистан 2021» балбуц дураберкIибти, гъай хIясибли гьунибаъни ахъси даражаличиб бетерхур, республикала гIяхIли разили калун.
«Илдас бегIлара гIяхIбизурси Сулахъ хIеркIличи дураберкIибси архIяри», — викIи «Дагестан настоящий» гьунибаънила директор Р.ХIямидов.
Лябкьуси 2022 ибил дуслизиб гьунибаъни гьатIира гьарзаси даражаличиб дураберкIес пикрибарили саби.

 

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