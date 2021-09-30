Регионна БекIличилси гьунибаънилизир бутIакьяндеш дариб азадли мушулбашнила шайчивси Олимпиадала чемпион Завур Угуевли, азадли мушулбашнила шайчиб жарма сархибси ХIяжимурад Рашидовли, боксла шайчир жармала медалист ретаурси Зенфира МяхIяммадгIялиевани, клаб иргьнила шайчивси Паралимпийский чемпион Муса Тяймазовли, паратхэквандола шайчир хIябъибти мерани дуцибти Даниил Сидоровли ва Зайнутдин Атаевли, илкьяйдали дзюдола шайчивси (сукъуртас хасбарибси спорт) жармала медалист Анатолий Шевченкони. Олимпиадала чемпион ГIябдулрашид Садулаевлис, гъамли бетурхуси дунъяла чемпионатличи хIядурикIни багьандан, гьунибаъниличи вакIес бетхIеур.
Сергей Меликовли спортсменти Токиолизирти хIязаназир гIяхIти хIясилти чедаахъниличил мубаракбариб, илдала сархибдешуни чулацун ахIенну, арагIебли Россияла ва Дагъистанна сархибдешунира сари или цIакьбарили буриб. Регионна БекIли буриливан, Россиялизиб илдала Игитунала кьяйдали хIурматбиру.
Республикала БекIли спортсментас арц касахъес сертификатунира дедиб. «Нушани хIушаб премияби хIядурдарилра. Ил нушала чебла саби. Ил ишбархIи нушани хIушаб гIеббаахъес дируси кумек саби, чис-биалра хIязанала гIергъи арадеш къулайбарахъес, цархIиллис яшавла хIяжатуни ахъахъес», — викIи С.Меликов, спортсментани улкалис дарибтази халдаралли, премияби камли диъниличила балахъули.
Токиолизир детерхурти Олимпиадала ва Паралимпийский хIязаназиб чедибикибтани, илкьяйдали илдала тренертани гьариллис 4 миллион къурушла кьадарлизир сертификатуни касиб, призертани ва илдала тренертани биалли – 2 миллион къурушла.
Сергей Меликовли республикалис бекIдеш дирантани регионнизиб спорт гьалабяхI башахъес, ил лугIилизиб – дурхIнала-гIулухъабала ва арадешлизир нукьсандешуни лертала спортра, гьатIира имцIали харжани декIардарес къайгъибиру или чесиб. «Спортличила чедихIяртли пикрибикIути Дагъистаннизиб агара. Ил бяхIчибиз республикализиб гьалабяхI башахъес хIяжатли саби», — буриб С.Меликовли.
Бурес чебиркур, Россияла Олимпиадала ва Паралимпийский комитетунала цаладяхъибти командабазиб лебли, Дагъистанна спортсментани Япониялизир 8 медаль сархиб, илдазирад 3 – мургьила, 5 – жармала.
ГьалабяхI башахъес
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- 30 сентября, 2021. Четверг 11:06
ДР-ла БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликов Токиолизир детерхурти дуцIрумла Олимпиадала ва Паралимпийский хIязаназиб чедибдеш сархибтачил, призертачил къаршиикиб.
Регионна БекIличилси гьунибаънилизир бутIакьяндеш дариб азадли мушулбашнила шайчивси Олимпиадала чемпион Завур Угуевли, азадли мушулбашнила шайчиб жарма сархибси ХIяжимурад Рашидовли, боксла шайчир жармала медалист ретаурси Зенфира МяхIяммадгIялиевани, клаб иргьнила шайчивси Паралимпийский чемпион Муса Тяймазовли, паратхэквандола шайчир хIябъибти мерани дуцибти Даниил Сидоровли ва Зайнутдин Атаевли, илкьяйдали дзюдола шайчивси (сукъуртас хасбарибси спорт) жармала медалист Анатолий Шевченкони. Олимпиадала чемпион ГIябдулрашид Садулаевлис, гъамли бетурхуси дунъяла чемпионатличи хIядурикIни багьандан, гьунибаъниличи вакIес бетхIеур.