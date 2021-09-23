Таманти ва дурусти хIясилти кайути сари жумягIла ахирличир. Илкьяйдали, Пачалихъла Думализи, сияхI хIясибли, шел партия детурхули сари. Избирательтала дайхъалацад тIамри «Цаси Россия» партиялис дедилри, 19 процентлацад биалли — КПРФ-лис. КIинайс – ЛДПР ва «Справедливая Россия – За правду» партиябас. Илдала тIамрала цагъуна кьадар саби, верхIелра байхъалара процентла. Иличи че, 5 процентла дазу ахъили саби «Новые люди» партияли.
ТIамри дедлугнила хIяракатра гъудурти журабала кабизла кумекличил бетерхур: парламентла удибси палатала сагаси составла байхъала ца мандатла округуни хIясибли чеббиркIусири, цархIил байхъала — партиябала сияхI хIясибли.
Центризбиркомлис бекIдешдирусили буриливан, гехIел регионнизир избирательли асубируси кьадарличирра имцIали бюллетенти лайдакIнила 12 анцIбукь белгидарилри. Илдигъунти баркьудлуми хIисабдиублири Адыгеялизир, Брянсклизир, Ивановла, Кемеровла, Москвала ва Саратовла областуназир.
МВД-лизиб багьахъурливан, тIамри дедлугнила хIяракатла хIясилтачи асарбарести нукьсандешуни белгихIедиуб.
Гьалар-гьаларти баянти хIясибли...
- Автор Admin
- 23 сентября, 2021. Четверг 12:53
Ишдуслизир улкала Пачалихъла Думализи выборти сагаси тяхIярли, хIябал бархIила духIнар, детерхур. Сентябрьла 19 – тIамри дедлугнила бекIлибиубси бархIи сабри. Выборти илгъуна тяхIярли детерхуртири, пандемияла замана участокуначир яргаби детхIеахъес багьандан.
Таманти ва дурусти хIясилти кайути сари жумягIла ахирличир. Илкьяйдали, Пачалихъла Думализи, сияхI хIясибли, шел партия детурхули сари. Избирательтала дайхъалацад тIамри «Цаси Россия» партиялис дедилри, 19 процентлацад биалли — КПРФ-лис. КIинайс – ЛДПР ва «Справедливая Россия – За правду» партиябас. Илдала тIамрала цагъуна кьадар саби, верхIелра байхъалара процентла. Иличи че, 5 процентла дазу ахъили саби «Новые люди» партияли.