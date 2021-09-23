ЗАМАНА - Дагъистанлантанира чеббикIиб

Дагъистанлантанира чеббикIиб

Автор ПатIимат Казимова
23 сентября, 2021. Четверг 12:52
Дагъистанлантанира чеббикIиб

Ишди бурхIназир Пачалихъла Думализи ва Дагъистанна пар­ламентлизи депутатуни биркI­ни­ла выборти дурадеркIибтири. Да­гъис­тан Республикала Избиркомла пред­­се­да­тель МяхIяммад Дибировли сентябрь­ла 20-личиб бучибси пресс-кон­ферен­ция­­ли­чиб журналистуни илди вы­бор­тала гьа­лар-гьа­ларти баянтачил тяниш­ба­риб.

Дагъистанлантанира чеббикIиб
Материалы в газете

М.Дибировла гъай хIясибли, Да­гъис­тан­на избирательтала 84,55 процентли чу­ла гражданинна чебла ахъили саби. КIи­дехIал­ра выбортазиб «Цаси Россия» партияла депутатунани чедибдеш сархиб.
Федеральный округ
Пачалихъла Думала депутатунала выбортазир 14 партияли бутIакьяндеш дарибтири. Избиркомла председательли бурни хIясибли, «Цаси Россия» партияли, тIамрала 81,19 процент сархили саби, КПРФ-ли – 6,19 процент, «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» — 5,56 процент, ЛДПР-ли — 2,49 процент, «Партия Роста» — 1,5 процент. «Новые люди», «Яблоко» ва цархIилти партиябани Дагъистаннизир тIамрала 1 проценталра сархили ахIен.

Ца мандатла дегIти округуни
Ца мандатла дегIти округуначила бурасли, 10-ибил номерличилси «Северный» округлизив ГIябдулхIяким ХIяжиев чедиикили сай, суненира тIамрала 84,87 процент сархибси, «Центральный» округлизив (11 ибил номерличилси) – Мурад ХIяжиев (80 процент), «Южный» ибси округлизив (12 ибил номерличилси) – Жамаладин ХIясанов.

Дагъистанна Халкьла Собрание
Дагъистанна Халкьла Собраниелизи кадерхес шел партия абздикIулри. «Цаси Россия» партияли 73 процентличирра имцIали тIамри сархиб, «Справедливая Россияли» ва иличил цадиубти партиябани – 12,5 процентцад, КПРФ-ли — 11,6. ЛДПР ва цархIилти партиябани республикализиб тIамрала цалра процент сархес хIедиуб.

 

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