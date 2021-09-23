М.Дибировла гъай хIясибли, Дагъистанна избирательтала 84,55 процентли чула гражданинна чебла ахъили саби. КIидехIалра выбортазиб «Цаси Россия» партияла депутатунани чедибдеш сархиб.
Федеральный округ
Пачалихъла Думала депутатунала выбортазир 14 партияли бутIакьяндеш дарибтири. Избиркомла председательли бурни хIясибли, «Цаси Россия» партияли, тIамрала 81,19 процент сархили саби, КПРФ-ли – 6,19 процент, «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» — 5,56 процент, ЛДПР-ли — 2,49 процент, «Партия Роста» — 1,5 процент. «Новые люди», «Яблоко» ва цархIилти партиябани Дагъистаннизир тIамрала 1 проценталра сархили ахIен.
Ца мандатла дегIти округуни
Ца мандатла дегIти округуначила бурасли, 10-ибил номерличилси «Северный» округлизив ГIябдулхIяким ХIяжиев чедиикили сай, суненира тIамрала 84,87 процент сархибси, «Центральный» округлизив (11 ибил номерличилси) – Мурад ХIяжиев (80 процент), «Южный» ибси округлизив (12 ибил номерличилси) – Жамаладин ХIясанов.
Дагъистанна Халкьла Собрание
Дагъистанна Халкьла Собраниелизи кадерхес шел партия абздикIулри. «Цаси Россия» партияли 73 процентличирра имцIали тIамри сархиб, «Справедливая Россияли» ва иличил цадиубти партиябани – 12,5 процентцад, КПРФ-ли — 11,6. ЛДПР ва цархIилти партиябани республикализиб тIамрала цалра процент сархес хIедиуб.