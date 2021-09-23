Илала гъай хIясибли, ишбархIи гIилму гIяхIцадла кьадар гьалабяхI арбукьни чебаэсли саби, вакцина булан къалабали алкIахъути дармунтази кабурхухIели.
Илкьяйда дунъяличибра цаибил вакцина «Спутник V» Россиялизиб белкIахъунсири 2020-ибил дусла августла 11-личиб. Ил акIахъубсири чейхъути излуми ва микробиология руркъяхъуси Гамалейла уличилси НИЦ-лизиб.
ИшбархIи россиялантала авал вакцина лер – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» ва «КовиВак».
Россиялизиб илкьяйда хIясиббарили таманбариб къянкъубази кертIуси «Спутник V» вакцинара. Ил сагаси журала вакцина «Спутник V»-ла кIиибил бутIа саби, сабира къянкъубази чахьбируси.
Вайси саби викIес хIейрар
- Автор Admin
- 23 сентября, 2021. Четверг 12:52
Вакцина камси заманала бухIнаб акIахъубси биалра, ил вайси саби викIес хIейрар, сенкIун ил гIилму гьалабяхI арбукьнила лишан саби или бурули саби Россияла вице-премьер Татьяна Голиковани.
Илала гъай хIясибли, ишбархIи гIилму гIяхIцадла кьадар гьалабяхI арбукьни чебаэсли саби, вакцина булан къалабали алкIахъути дармунтази кабурхухIели.