ЗАМАНА - Вайси саби викIес хIейрар

Вайси саби викIес хIейрар

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23 сентября, 2021. Четверг 12:52
Вайси саби викIес хIейрар

Вакцина камси заманала бухIнаб акIахъубси биалра, ил вайси саби викIес хIейрар, сенкIун ил гIилму гьалабяхI арбукьнила лишан саби или бурули саби Россияла вице-премьер Татьяна Голиковани.

Вайси саби викIес хIейрар
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Илала гъай хIясибли, ишбархIи гIилму гIяхIцадла кьадар гьалабяхI арбукьни чебаэсли саби, вакцина булан къалабали алкIахъути дармунтази кабурхухIели.
Илкьяйда дунъяличибра цаибил вакцина «Спутник V» Россиялизиб белкIахъунсири 2020-ибил дусла августла 11-личиб. Ил акIахъубсири чейхъути излуми ва микробиология руркъяхъуси Гамалейла уличилси НИЦ-лизиб.
ИшбархIи россиялантала авал вакцина лер – «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» ва «КовиВак».
Россиялизиб илкьяйда хIясиббарили таманбариб къянкъубази кертIуси «Спутник V» вакцинара. Ил сагаси журала вакцина «Спутник V»-ла кIиибил бутIа саби, сабира къянкъубази чахьбируси.

 

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