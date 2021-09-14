Выставкабала майдайчир миллатла мезаначил дурадулхъути газетаби ва журналти чедаэс вирулри. ДекIарли лебри Дагъистанна теле- ва радиоканалтас хасдарибти баянтира.
Нушала республикала СМИ-бала балбуцличи вякьун Россияла журналистунала Союзла председатель Владимир Соловьевра. Илини Дагъистанна журналистунала макьалаби ва багьахънибала шайчиб дурабуркIуси республикала бахълизи мягIни-хIял иргъахъути гIягIниахълумала хIянчи чихъли кьиматладариб. Илкьяйдали, В.Соловьев ДР-ла печатьла ва багьахънибала министр ГI.ХIяжиевличил ва ДР-ла журналистунала Союзла председатель гьуниваиб. Илгъуна сабабличил пайдалавиубли, ГI.ХIяжиевли ил ДР-ла СМИ-бала мажлисличи живариб.
Дагъистаннизибадти вакилтани миллатла прессаличила, культура ва мезани мяхIкамдирнилизи, гьаладяхI дашахънилизи илдани кабирхьуси пайличила «журуга стол» дураберкIиб.
Бурес чебиркур, мажлисличир улкала журналистунала цалабяхъла 1000-цад вакилли бутIакьяндеш дирулри. Балбуцла гIяхIлили бетаур машгьурти политикуни, журналистуни, жамигIятла хIяракатчиби.
ГьархIеливан, иш яргализибра балбуц ахъси даражаличиб бетерхур. Илаб Россияла тарихлизиб бегI гьалабси «ТЭФИ-Мультимедиа» бикIуси миллатла премияла лауреатуни шабагъатлабариб. Илкьяйдали мажлисличир ихтилатуни, баркьудила гьунибаъниби, «журуга столани» дурадеркIес имканбакIиб.
Мажлисла бекIлибиубси балбуц бетерхур Янила (Зимний) театрлизиб. ХIунтIена кьалтинничибад къунзбухъун улкала декIар-декIарти регионтазибадти журналистуни. Илдазибад 25- чедиб гьанбушибси премияличил театрла Юртлизибад дурабухъун. Конкурсличи гьаладихьилри телевидениела, радиола, Интернет-СМИ-ла ва печатьла изданиебала шайчирти 1200-цад хIянчи. Ахирласи бутIализи дурадухъун 75 проект.
Балбуцличиб чебиуливан, лебилра бутIакьянчиби-журналистуни ВатIа гьалабси чеблали ва санигIятличи дигили цалабяхъилри.
Ишдуслизиб мажлисла бекIлибиубси темали бетаурлири – коронавирусла чейхъуси изала тIинтIбикIесбиибси манзиллис гIергъиси журналистика. Къалпла баянти хIедиахъубли, секьяйдали пандемияличила лукIуси? ХIера, иличила бутIакьянчибази буриб Россияла телеведущая Арина Шариповани. ХIялумцIлабани чебиахъуливан, бахъалгъунти гьарли-марти баянтачи бирхарули ахIен. Цаибси мер бурцули саби шутIни-къунбани ва гъай-мезли, сарира ахтардихIедарибти далилти тIинтIдирути. Спикерли ил масъала ирзнила тяхIяр-кьяйда маслигIятдариб.
Мажлисла бутIакьянчиби илкьяйдали телевидениеличила ва Интернетличила гъайбикIули калун, дурала улкнала бархкьябачил санигIятла челябкьлала масъулти хIердариб.
СанигIятличи дигили цалабяхъилри
- Автор Нушала корр.
- 14 сентября, 2021. Вторник 16:56
Сочилизиб бетерхурси Лебил Россияла «Вся Россия-2021» мажлисличиб ДР-ла печатьла ва багьахънибала Министерстволи республикала журналистунала Союзличил дарх Дагъистанна СМИ-би гьаладихьиб.
Выставкабала майдайчир миллатла мезаначил дурадулхъути газетаби ва журналти чедаэс вирулри. ДекIарли лебри Дагъистанна теле- ва радиоканалтас хасдарибти баянтира.