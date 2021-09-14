ЗАМАНА - СанигIятличи дигили цалабяхъилри

СанигIятличи дигили цалабяхъилри

Автор Нушала корр.
14 сентября, 2021. Вторник 16:56
СанигIятличи дигили цалабяхъилри

Сочилизиб бетер­хур­си Лебил Россияла «Вся Россия-2021» мажлис­личиб ДР-ла печатьла ва багьахъ­нибала Минис­терст­­во­ли респуб­ликала журна­лис­­тунала Союз­личил дарх Да­­гъистанна СМИ-би гьа­ла­дихьиб.

СанигIятличи дигили цалабяхъилри
Материалы в газете

Выставкабала майдайчир миллатла мезаначил дурадулхъути газетаби ва журналти чедаэс вирулри. ДекIарли лебри Дагъистанна теле- ва радиоканалтас хасдарибти баянтира.
Нушала республикала СМИ-бала балбуцличи вякьун Рос­­сияла журналистунала Союзла председатель Владимир Со­ловьевра. Илини Дагъистанна журналистунала макьалаби ва багьахънибала шайчиб дурабуркIуси республикала бахълизи мягIни-хIял иргъахъути гIягIниахълумала хIянчи чихъли кьиматладариб. Илкьяйдали, В.Соловьев ДР-ла печатьла ва багьахънибала ми­нистр ГI.ХIяжиевличил ва ДР-ла журналистунала Союзла пред­седатель гьу­ниваиб. Илгъуна сабабличил пайдалавиубли, ГI.ХIяжиевли ил ДР-ла СМИ-бала мажлисличи живариб.
Дагъистаннизибадти вакилтани миллатла прессаличила, культура ва мезани мяхIкамдирнилизи, гьаладяхI дашахънилизи илдани кабирхьуси пайличила «журуга стол» дураберкIиб.
Бурес чебиркур, мажлисличир улкала журналистунала цалабяхъла 1000-цад вакилли бутIакьяндеш дирулри. Балбуцла гIяхIлили бетаур машгьурти политикуни, журналистуни, жамигIятла хIяракатчиби.
ГьархIеливан, иш яргализибра балбуц ахъси даражаличиб бетерхур. Илаб Россияла тарихлизиб бегI гьалабси «ТЭФИ-Мультимедиа» бикIуси миллатла премияла лауреатуни шабагъатлабариб. Илкьяйдали мажлисличир ихтилатуни, баркьудила гьунибаъниби, «журуга столани» дурадеркIес имканбакIиб.
Мажлисла бекIлибиубси балбуц бетерхур Янила (Зимний) театрлизиб. ХIунтIена кьал­­тинничибад къунзбухъун ул­­кала декIар-декIарти ре­гион­­тазибадти журналистуни. Ил­дазибад 25- чедиб гьанбушибси премияличил театрла Юртлизибад дурабухъун. Конкурсличи гьаладихьилри телевидениела, радиола, Интернет-СМИ-ла ва печатьла издание­бала шайчирти 1200-цад хIян­чи. Ахирласи бу­тIа­лизи ду­­­ра­­духъун 75 проект.
Балбуцличиб чебиуливан, лебилра бутIакьянчиби-журналистуни ВатIа гьалабси чеблали ва санигIятличи дигили цалабяхъилри.
Ишдуслизиб мажлисла бекIлибиубси темали бе­таур­­лири – коронавирусла чейхъуси изала тIинтI­би­­кIес­­­биибси манзиллис гIер­гъиси журналистика. Къалпла баянти хIедиахъубли, се­кьяй­­дали пандемияличила лукIуси? ХIера, иличила бутIа­кьянчибази буриб Россияла телеведущая Арина Шариповани. ХIялумцIлабани чебиахъуливан, бахъалгъунти гьарли-марти баянтачи бир­харули ахIен. Цаибси мер бур­цули саби шутIни-къун­бани ва гъай-мезли, сарира ах­тар­дихIедарибти далилти тIинтI­дирути. Спикерли ил ма­съала ирзнила тяхIяр-кьяй­да маслигIятдариб.
Мажлисла бутIакьянчиби ил­кьяйдали телевидениеличила ва Интернетличила гъай­бикIули калун, дурала улк­нала бархкьябачил са­ни­гIят­ла челябкьлала масъулти хIердариб.

 

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