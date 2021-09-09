Иличила гъай детаур «Дагестанская правда» газетала конференц-заллизир. С.Нартбиев журналистуначил гьуниваиб ва сунела пикрумачила аргъахъиб.
Шила хозяйствола масани дурайантани чули сархибси сабухъ хасси багьаличил бирцес сегъуна хIянчи дураберкIес гIягIнисил буриб илини.
С.Нартбиев проект гIямрулизиб бетурхахънила шайчиб бируси хIянчилизиб цархIилти жамигIятла организациябала ва СМИ-бала вакилтала кумекличи вирхулри. Илини бурни хIясибли, илдала кумекличибли диштIати шимазиб хIербирути адамтасра чули дакIахъибти цIедеш ва овощуни дирцес имканбикIур.
«Нушаб илди масъулти детурхахъес багьандан, логистикала схемабачи ва транспортла кумекличи хъарахъес чебиркур. БусягIят Хасавюртлизиб бузули лебси белгиси предприятиели ил практика лебил Дагъистаннизиб тIинтIбирахъу», — буриб С.Нартбиевли.
Дила пикрили, нушала регионнизирти ванзурби дузахъантас ил дебали халаси кумекли бетарар. СенахIенну, цацабехIтани шила хозяйствола масани гIягIниси тяхIярли, хасти багьначил базуртачи гьаладихьес хIебалули, заядирахъули бирар. КIиэсилгъунара, экономика гьалабяхI арку ва лерил берк-бержла продуктуни, шила хозяйствола масани халкьани-ургарти базуртачир сагаси даражаличил гьаладихьес имканбикIур.
Дузес чебиркур
- Автор ПатIимат Шахова
- 09 сентября, 2021. Четверг 10:53
«Новый Дагестан» бикIуси жамигIятла организацияла руководитель СолтIанмяхIяммад Нартбиевли республикала ванза бузахъантас бузерилизиб кумекбарес дигнила къайгъи дакIубариб.
Иличила гъай детаур «Дагестанская правда» газетала конференц-заллизир. С.Нартбиев журналистуначил гьуниваиб ва сунела пикрумачила аргъахъиб.