ЗАМАНА - Дузес чебиркур

Дузес чебиркур

Автор ПатIимат Шахова
09 сентября, 2021. Четверг 10:53

«Новый Дагестан» бикIуси жамигIятла организацияла руководитель СолтIанмяхIяммад Нартбиевли республикала ванза бузахъантас бузерилизиб кумекбарес дигнила къайгъи дакIубариб.

Дузес чебиркур
Материалы в газете

Иличила гъай детаур «Дагестанская правда» газетала конференц-заллизир. С.Нартбиев журналистуначил гьуниваиб ва сунела пикрумачила аргъахъиб.
Шила хозяйствола масани дурайантани чули сархибси сабухъ хасси багьаличил бирцес сегъуна хIянчи дураберкIес гIягIнисил буриб илини.
С.Нартбиев проект гIямрулизиб бетурхахънила шайчиб бируси хIянчилизиб цархIилти жамигIятла организациябала ва СМИ-бала вакилтала кумекличи вирхулри. Илини бурни хIясибли, илдала кумекличибли диштIати шимазиб хIербирути адамтасра чули дакIахъибти цIедеш ва овощуни дирцес имканбикIур.
«Нушаб илди масъулти детурхахъес багьандан, ло­гистикала схемабачи ва транспортла кумекличи хъа­рахъес чебиркур. БусягIят Хасавюртлизиб бу­зули лебси белгиси предприятиели ил практика лебил Да­гъистаннизиб тIинтIбирахъу», — буриб С.Нарт­биев­ли.
Дила пикрили, нушала регионнизирти ванзурби дузахъантас ил дебали халаси кумекли бетарар. Сена­хIенну, цацабехIтани шила хозяйствола ма­сани гIягIниси тяхIярли, хасти багьначил базуртачи гьаладихьес хIебалули, заядирахъули бирар. КIиэ­сил­гъунара, экономика гьалабяхI арку ва лерил берк-бержла продуктуни, шила хозяйствола масани хал­кьа­ни-ургарти базуртачир сагаси даражаличил гьаладихьес имканбикIур.

 

Прочитано 15 раз

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top