Ил бяхIчиаибси саби, ВатIан балтахъантала гьунартала мисалличиб, нушала халкьла игитласи тарих машгьурбирниличи. Проектла мурад – Россияла Игитуначилси ихтилатла кумекличил, жагьилтазир ВатIайчи диги адикьни. Илала дазурбазир, Дагъистанна шагьуртазир ва районтазир РФ-ла Игитуначил гьунибаъниби детурхар. Илаб жагьилти ВатIа ишхIелила Игитуначил ва Россияла дявила тарихла бяхIяначил тянишбирар.
ВатIайчи диги...
- Автор Admin
- 09 сентября, 2021. Четверг 10:52
Дагъистан Республикализиб сентябрьла 9-личибад 12-личи бикайчити бурхIназиб «Игитунала вахта» бикIуси проект бетурхули саби.