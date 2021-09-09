ЗАМАНА - ВатIайчи диги...

ВатIайчи диги...

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09 сентября, 2021. Четверг 10:52
ВатIайчи диги...

Дагъистан Республикализиб сентябрьла 9-личибад 12-личи бикайчити бурхIназиб «Игитунала вахта» бикIуси проект бетурхули саби.

ВатIайчи диги...
Материалы в газете

Ил бяхIчиаибси саби, ВатIан балтахъантала гьунартала мисалличиб, нушала халкьла игитласи тарих машгьурбирниличи. Проектла мурад – Россияла Игитуначилси ихтилатла кумекличил, жагьилтазир ВатIайчи диги адикьни. Илала дазурбазир, Дагъистанна шагьуртазир ва районтазир РФ-ла Игитуначил гьунибаъниби детурхар. Илаб жагьилти ВатIа ишхIелила Игитуначил ва Россияла дявила тарихла бяхIяначил тянишбирар.

 

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