ИкIди чедирти калмыкунала поэт Давид Кугультиновла назмула тугъи зайдухъахъун ишди бурхIназир ГI.Батирайла уличилси Даргала музыкала-драмала театрлизив узуси ДР-ла урибси гIяртист Мухтар НухIовли Гьалмагъдешла Юртлизиб ДР-ла Конституцияла БархIилис хасбарили дурабуркIуси шадлихъличир. Ил бархIи ДР-ла БекI Сергей Меликовли чула хIянчилизирти сархибдешуни багьандан гьабкья дагъистанланти шабагъатлабирулри. Илдала къяяназив Мухтар НухIовра леври.
Республикала БекIли буриливан, дагъистанлантани мурталра кумекбарес хIядурли биъниличибли хIянчилизир чедибдешуни сархути сари. «Ну хIушаб уркIи-уркIилавад баркалла викIулра, —викIи ил, — хIушачибси чебла иргъули, нушала республика ва улка вавалидирхъяхъес, рухIлашал давлачердикIахъес дирути къайгъни багьандан. Ну вирхулра нушала халкьла яшавла шуртIри ункъдирниличи».
Искусстволашал гIибратли виэс вирар нушала Мухтар НухIов. Сценаличивси гIяртистли цацахIели, сунес дигуси тяхIярли ахIи, пьесала бухIнабуц хIясибли гIямру сипатдирес гIягIнити сари. «Режиссерли лугуси саби хIед роль. ХIебиалли ил роль илис дигуси тяхIярли гьалабихьес хъарси саби. ИлхIели хIела пикри сценарийла белкIличил цугхIебикесра асубируси саби. Ишав хIу цархIил адамличи шурухъес чебиркур», — ибсири набзи М.НухIовли сай 50 дус виънила юбилейлис гьалаб.
Мухтар НухIов акIубси сай 1969 ибил дусла декабрьла 29-личив Сергокъалала районна ГIяялизимахьила шилизив. Халаси хъалибарглизив ил гехIэсил дурхIя сайри. Неш Муслимат дурхIнала анхълизир рузусири, дудеш ЗубагIил совхозла ванза бузахънила бригадир сайри. Мухтарла гIямрула рархкья Разиятли хъали-цIаличи хIеруди бирули сари. Илдала кIел дурхIяра леб. Рурси Сарат Элистализир медколледжлизир ручIули сари, урши ЗубагIил урга даражала школализив учIули левал.
Мухтарли виштIахIейчивадал балусири сунени гIяртистла гьуни чеббиркIни. Грузияла театральный институтлизив учIуси илис 1990-ибил дуслизиб А.ГIябдулгъапуровла «Серхурси Толмас» бикIуси пьесализиб бекI игитла роль бузахъес чебуркъуб. Ил сабри илини театрлизиб бузахъуси цаибси роль. 30 дусла духIнар Даргала театрла сценаличир илини 50-йчир имцIали роль дузахъи. ХIербикIутани илала цалра роль хъумуртули ахIен.
Мухтар НухIов далайла гIяхIси устара сай. Театрлизиб илини далай хIебелчIунси цалра балбуц биубси ахIен. Калмыкиялизив ил бегIлара дигуси гIяртист сай: илдала мезлира далайикIес жагали бала. Дирхулра М.НухIов ДР-ла халкьла гIяртистла уличира лайикьиркниличи.
Театрлис гIямру багъишладарибси
- Автор Маргарита Арсланбекова, ГI.Батирайла уличилси Даргала театрла жамигIятличил бархбасуни дузахъуси специалист
- 09 сентября, 2021. Четверг 10:51
«Разидешли дицIаб бурхIни, ляркьути,
ИмцIабиаб адамти «Ма!» бикIути,
Дебали камбиаб «Биха!» бикIути»
ИкIди чедирти калмыкунала поэт Давид Кугультиновла назмула тугъи зайдухъахъун ишди бурхIназир ГI.Батирайла уличилси Даргала музыкала-драмала театрлизив узуси ДР-ла урибси гIяртист Мухтар НухIовли Гьалмагъдешла Юртлизиб ДР-ла Конституцияла БархIилис хасбарили дурабуркIуси шадлихъличир. Ил бархIи ДР-ла БекI Сергей Меликовли чула хIянчилизирти сархибдешуни багьандан гьабкья дагъистанланти шабагъатлабирулри. Илдала къяяназив Мухтар НухIовра леври.