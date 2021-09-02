Илала дурабадра, законни дявила багьуди ва санигIят кайсахъути учреждениебазиб бучIутас стипендияби дедлугнила тяхIяр-кьяйда хIердирули сари, илдала лугIилизир – Президентла кадетунала училище, Суворовла дявила училище ва цархIилтира.
«ЦабехI бегIтала узби ва рузби бучIути мерла хIукуматла органна яра пачалихъла организациялизиб школала гIямруличи ахIебаибтала ва бехIбихьудла урга даражала багьудлумала бекIлибиубси программа хIясибли, дурхIялис учIес ихтияр леб», — бурули саби «Россияла Федерациялизибси багьудиличила» Федеральный законна 36 ва 67 ибти статьябазиб, илкьяйдали «Россияла Федерацияла хъалибаргла кодексла 54 ибил статьялизи дарсдешуни кадерхахъни» Федеральный законна 02.07.2021 ибил дусличибадси 310-ибил статьялизиб.
Ца школализиб бучIес имканбикIур
- Автор Admin
- 02 сентября, 2021. Четверг 09:37
Чидил мер-мусаличиб хIисаблизи касилил хIерхIеили, узби ва рузби ца школализи бурцнила закон кьабулбариб РФ-ла Президент В.Путинни. Гьалаб ца адрес хIясибли хIербирути узби ва рузби бурцутири школализи. Сагаси документли илгъуна тяхIяр убайсули саби.
Илала дурабадра, законни дявила багьуди ва санигIят кайсахъути учреждениебазиб бучIутас стипендияби дедлугнила тяхIяр-кьяйда хIердирули сари, илдала лугIилизир – Президентла кадетунала училище, Суворовла дявила училище ва цархIилтира.