ЗАМАНА - Ца школализиб бучIес имканбикIур

Ца школализиб бучIес имканбикIур

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02 сентября, 2021. Четверг 09:37

Чидил мер-мусаличиб хIисаблизи касилил хIер­хIеили, узби ва рузби ца школализи бурцнила закон кьа­булбариб РФ-ла Президент В.Путинни. Гьалаб ца адрес хIясибли хIербирути узби ва рузби бурцутири шко­лализи. Сагаси документли илгъуна тяхIяр убай­сули саби.

Ца школализиб бучIес имканбикIур
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Илала дурабадра, законни дявила багьуди ва санигIят кайсахъути учреждениебазиб бучIутас стипендияби дедлугнила тяхIяр-кьяйда хIердирули сари, илдала лугIилизир – Президентла кадетунала училище, Суворовла дявила училище ва цархIилтира.
«ЦабехI бегIтала узби ва рузби бучIути мерла хIукуматла органна яра пачалихъла организациялизиб школала гIямруличи ахIебаибтала ва бехIбихьудла урга даражала багьудлумала бекIлибиубси программа хIясибли, дурхIялис учIес ихтияр леб», — бурули саби «Россияла Федерациялизибси багьудиличила» Федеральный законна 36 ва 67 ибти статьябазиб, илкьяйдали «Россияла Федерацияла хъалибаргла кодексла 54 ибил статьялизи дарсдешуни кадер­ха­хъни» Федеральный законна 02.07.2021 ибил дусличибадси 310-ибил статьялизиб.

 

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