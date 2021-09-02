ЗАМАНА - «Будут сформированы конкретные программы действий...»

«Будут сформированы конкретные программы действий...»

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02 сентября, 2021. Четверг 09:21
«Будут сформированы конкретные программы действий...»

В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы Фе­дераль­ного Собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладин Набиевич Гасанов провел со­вещание с своими доверенными лицами.

«Будут сформированы конкретные программы действий...»
Материалы в газете

Было рассмотрено большое количест­во организационных вопросов, но главной те­мой на повестке дня совещания были пред­стоящие, во время поездок по городам и районам, встречи с избирателями.
«.... Президент нашей страны, наш национальный лидер В.В. Путин в своем выступлении на съезде партии «Единая Россия» напутствовал всех кандидатов от нашей партии как можно чаще встречаться с гражданами, внимательно слушать их, вникнуть во все их проблемы и пожелания и именно на основе анализа таких « наказов избирателей» и будут сформулированы приоритеты партии и сформированы конкретные программы действий....» — сказал Джамаладин Набиевич, делясь своими впечатлениями от съезда, и обратился к своим доверенным лицам с просьбой, при организации и проведении встреч с избирателями, обязательно учесть пожелание Президента России.

 

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