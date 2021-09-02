Было рассмотрено большое количество организационных вопросов, но главной темой на повестке дня совещания были предстоящие, во время поездок по городам и районам, встречи с избирателями.
«.... Президент нашей страны, наш национальный лидер В.В. Путин в своем выступлении на съезде партии «Единая Россия» напутствовал всех кандидатов от нашей партии как можно чаще встречаться с гражданами, внимательно слушать их, вникнуть во все их проблемы и пожелания и именно на основе анализа таких « наказов избирателей» и будут сформулированы приоритеты партии и сформированы конкретные программы действий....» — сказал Джамаладин Набиевич, делясь своими впечатлениями от съезда, и обратился к своим доверенным лицам с просьбой, при организации и проведении встреч с избирателями, обязательно учесть пожелание Президента России.
«Будут сформированы конкретные программы действий...»
- Автор Admin
- 02 сентября, 2021. Четверг 09:21
В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладин Набиевич Гасанов провел совещание с своими доверенными лицами.
Было рассмотрено большое количество организационных вопросов, но главной темой на повестке дня совещания были предстоящие, во время поездок по городам и районам, встречи с избирателями.
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