В ходе открытого разговора прошедшего в доверительной обстановке (атмосфере) присутствующие ознакомились с биографией кандидата и с основными тезисами его предвыборной программы и озвучили основные актуальные вопросы и проблемы социально-экономического развития своего района. Председатель совета ветеранов района Мухтар Гаджиев обратил внимание на необходимость продолжать работу по созданию современной инфраструктуры района — это дороги, обеспечение водой и другими коммуникациями, без которых невозможно улучшить качество жизни жителей.
В ходе своей поездки в Дахадаевский район кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Гасанов Джамаладин Набиевич и его доверенные лица осмотрели здание новой школы, гимназии им. Ахмедхана Абу-Бакара на 640 ученических мест и здание интерната где смогут жить 50 учащихся из ближайших населенных пунктов.
В ответном слове Джамаладин Гасанов уверил всех присутствующих, что всегда считал для себя приоритетом — создание нормальных условий для жителей горных территорий, и в случае избрания его депутатом, приложит все силы и весь свой опыт на решение этих и других насущных проблем.
Д.Гасанов встретился с активом Дахадаевского района
- Автор Admin
- 02 сентября, 2021. Четверг 09:19
В зале администрации Дахадаевского района состоялась встреча актива района с кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Гасановым Джамаладином Набиевичем и его доверенными лицами.
В ходе открытого разговора прошедшего в доверительной обстановке (атмосфере) присутствующие ознакомились с биографией кандидата и с основными тезисами его предвыборной программы и озвучили основные актуальные вопросы и проблемы социально-экономического развития своего района. Председатель совета ветеранов района Мухтар Гаджиев обратил внимание на необходимость продолжать работу по созданию современной инфраструктуры района — это дороги, обеспечение водой и другими коммуникациями, без которых невозможно улучшить качество жизни жителей.
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