Д.Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

В ходе открытого разговора прошедшего в доверительной обстановке (атмосфере) присутствующие ознакомились с биографией кандидата и с основными тезисами его предвыборной программы и озвучили основные актуальные вопросы и проблемы социально-экономического развития своего района. Председатель совета ветеранов района Мухтар Гаджиев обратил внимание на необходимость продолжать работу по созданию современной инфраструктуры района — это дороги, обеспечение водой и другими коммуникациями, без которых невозможно улучшить качество жизни жителей.

В ходе своей поездки в Дахадаевский район кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Гасанов Джамаладин Набиевич и его доверенные лица осмотрели здание новой школы, гимназии им. Ахмедхана Абу-Бакара на 640 ученических мест и здание интерната где смогут жить 50 учащихся из ближайших населенных пунктов.

В ответном слове Джамаладин Гасанов уверил всех присутствующих, что всегда считал для себя приоритетом — создание нормальных условий для жителей горных территорий, и в случае избрания его депутатом, приложит все силы и весь свой опыт на решение этих и других насущных проблем.