ЗАМАНА - Д.Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

Д.Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

Автор
02 сентября, 2021. Четверг 09:19
Д.Гасанов встретился с активом Дахадаевского района

В зале администрации Дахадаевского района состоялась встреча актива района с кан­дидатом в депутаты Государственной Ду­мы Федерального собрания РФ по Южному од­но­ман­датному избирательному округу №12 Гаса­новым Джа­маладином Набиевичем и его доверенными ли­цами.

Д.Гасанов встретился с активом Дахадаевского района
Материалы в газете

В ходе открытого разговора прошедшего в доверительной обстановке (атмосфере) присутствующие ознакомились с биографией кандидата и с основными тезисами его предвыборной программы и озвучили основные актуальные вопросы и проблемы социально-экономического развития своего района. Председатель совета ветеранов района Мухтар Гаджиев обратил внимание на необходимость продолжать работу по созданию современной инфраструктуры района — это дороги, обеспечение водой и другими коммуникациями, без которых невозможно улучшить качество жизни жителей.
В ходе своей поездки в Дахадаевский район кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Гасанов Джамаладин Набиевич и его доверенные лица осмотрели здание новой школы, гимназии им. Ахмедхана Абу-Бакара на 640 ученических мест и здание интерната где смогут жить 50 учащихся из ближайших населенных пунктов.
В ответном слове Джамаладин Гасанов уверил всех присутствующих, что всегда считал для себя приоритетом — создание нормальных условий для жителей горных территорий, и в случае избрания его депутатом, приложит все силы и весь свой опыт на решение этих и других насущных проблем.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Admin

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top