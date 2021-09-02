Честь открыть столь важное мероприятие было дано руководителю ополчения 1999 года - Магомеду Узархановичу Умаргаджиеву.
На мероприятие были приглашены почётными гости, среди которых: Халирбагимов Джафар Рабаданович — начальник штаба интербригады; Газимагомедов Омарасхаб Исаевич — лидер Цумадинского ополчения; Хархачаев Алиасхаб Магомедович — Президент международного фонда имени Имама Шамиля, Лидер Кизилюртовского ополчения; Абдула Алиевич — полковник воздушно-десантных войск Республики Дагестан; Идрисов Муртазали — заместитель военкома РД и другие.
Джамаладин Набиевич выслушал проблемы, волнующие на сегодняшний день ополченцев.
Прошла встреча с ветеранами — ополченцами, участниками событий 1999 года
- Автор Admin
- 02 сентября, 2021. Четверг 09:18
28 августа кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному округу №12 Джамаладин Набиевич Гасанов встретился с ветеранами — ополченцами, участниками событий 1999 года .
Честь открыть столь важное мероприятие было дано руководителю ополчения 1999 года - Магомеду Узархановичу Умаргаджиеву.
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