ЗАМАНА - Прошла встреча с ветеранами — ополченцами, участниками событий 1999 года

Прошла встреча с ветеранами — ополченцами, участниками событий 1999 года

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02 сентября, 2021. Четверг 09:18
Прошла встреча с ветеранами — ополченцами, участниками событий 1999 года

28 августа кандидат в депутаты Государственной Думы Фе­дерального собрания РФ по Южному одномандатному избирательному ок­ругу №12 Джамаладин Набиевич Гасанов встре­тился с ветеранами — ополченцами, участ­никами событий 1999 года .

Прошла встреча с ветеранами — ополченцами, участниками событий 1999 года
Материалы в газете

Честь открыть столь важное мероприятие было дано руководителю ополчения 1999 года - Магомеду Узархановичу Умаргаджиеву.
На мероприятие были приглашены почётными гости, среди которых: Халирбагимов Джафар Рабаданович — начальник штаба интербригады; Газимагомедов Омарасхаб Исаевич — лидер Цумадинского ополчения; Хархачаев Алиасхаб Магомедович — Президент международного фонда имени Имама Шамиля, Лидер Кизилюртовского ополчения; Абдула Алиевич — полковник воздушно-десантных войск Республики Дагестан; Идрисов Муртазали — заместитель военкома РД и другие.
Джамаладин Набиевич выслушал проблемы, волнующие на сегодняшний день ополченцев.

 

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