Нушани «Замана» газеталис ил ихтилатла черкадти пачалихъла хIяракатчибала чумал пикри дучира.
Арсен Юсупов, ДР-ла культурала урибси хIянчизар, «Замана» газетала бекI редактор
— Сунела давлачебси бухIнабуцличилси докладлизир Сергей Меликовли республикала жамигIятлис бегIлара челукьути масъулти гьандушиб: гьундурала, дужути шинна, газла, хутIла. Илала дурабад, ил республикализиб туризм ва шила хозяйство гьаладяхI дашахъести гьундурагIив умцIули виъни аргъеслири.
С.Меликовли цаибил яргализир коронавирусла чейхъуси изайс къаршидеш дирнила ва республикала жамигIятла арадеш мяхIкамбирнила шайчирти аги-кьяйдаличила буриб. Дигесли саби, шалгIеббухъунси дуслизир коронавирусла чейхъуси изай хибти зарулти тикрархIедиахъес багьандан, ишдуслизиб регионна БекIли ил масъала сунела пикрила дайлаб бихIни. Баягъи ил мурадлис республикала бюджетлизирад 67 миллион къуруш декIардарили сари, адамтала изала заманаличиб кабилзахъути ваяхI асес ва лабораториябала хIянчи ункъбиахъес багьандан.
Улкала Президентлизи гьундурала даражаличила балахъули, Сергей Меликовли республикала гьундурачир кадиркути бехIемцIуни дахъдиъниличила буриб ва илис сабабтира дуриб: гъярцIаби гьундурикад дет-саддашути машинаби дахъдиъни. Ил масъала арзни Сергей ГIялимовичли «Кавказ» хан гьуни сагабарнилизиб чебиули саби.
С.Меликовли хаслира пикри бяхIчиаиб жамигIят умути, дужути шинничил гIеббурцнила ва нясти шин ардашахъути гIягIниахълуми сагадарахънила масъалаличи. Пачалихъла программала дазурбазир илди зугIлуми ирзнилис арц декIардарахъес хIяжатли биъниличила гьанбушиб. Илди суалти заманаличир гьунчидушнили регионнизиб туризм гьалабяхI арбикниличи регионна БекI чIумали вирхули сай. Нушара тяп илкьяйда бетарниличи дирхулра.
ГIялим Темирбулатов, Хайдакьла районна бекI
—С.Меликовли Президентлизи хутI башахънила шайчирти далагардешуни селичил дархдасунтил багьахъур. Илала пикри хIясибли, Совет хIукуматла замана кадизурти хутIла сетанала ва подстанциябала лугIилизирад 70 процент дуркьдиубли сари. Илди сагадарахъес чараагарли хIяжатли биъниличила аргъахъиб.
Хаслира аргъбаибти масъулти ирзниличи цахIнарли цIакьани дяхIчиаъни Дагъистанна социальный бяхIчибиз ва экономика гьаладяхI дашахънилис гьаликIли бетарар, республикализи чеимцIати инвестицияби дитIикIу, аваданси челябкьлаличи хьулани алкIахъу ва дагъистанлантала бекIахъудила даража ункъбирахъу.
Докладла ахирлизиб Сергей Меликовли Владимир Путин Дагъистаннизи живариб, машгьурси поэт Расул ХIямзатов акIубхIейчирад 100 дус диркнилис хасбарибси байрамличи.
Расул ХIямзатов акIубхIейчирад 100 дус диркнила бархIи, Дагъистан Республикала даражаличибцунра ахIи, арагIеб улкализибра дурабуркIнили Дагъистан Россияла белхъхIебелхъуси бутIа биъни гIурра марбирахъули саби. Нуша ца культураласи наслула адамтира ва челябкьлара нушала цахIнабси саби.
Сергей ГIялимовичла докладлизибад аргъесли саби, илини республикала челукьути лерилра масъулти дални ва, пачалихъла БекIличил цавалги, илди арзести гьундурагIив умцIули виъни.
Хаслира дигесли саби, Сергей ГIялимовичла лерилра пикруми Президентли гIердуцни. Гъамси челябкьлализир докладлизир гьандушибти лерилра масъулти ирзниличил дархдасунти дарсдешуни нушани чедиъниличи, вирхулра.
СягIид Ниналалов, «Багьуди» бикIуси жамигIятла хIяракатла Дагъистанна отделениела директор, Россияла писательтала Союзла член
— Дагъистан Республикала БекIла къуллукъуни заманалис дузахъуси Сергей Меликовли улкала Президентличилси гьунибаъниличир регионна лерилра къияндешуначила гьанбушиб, сарира вецIани дусмала духIнар учидикибти. Баягъи илди къияндешуначила бурутири Дагъистанна гьалабла Бурганира.
Сунела замана Рамазан ГIябдуллатIиповли РФ-ла Правительстволизи Дагъистан Республикала экономика ва социальный бяхIчибиз гьаладяхI ардукести гьалар-гьаларти далдуцунала хIекьлизибси ХIукму дурасахъибсири. Баягъи илди масъулти Сергей Меликовли 2021 ибил дусла мартличирра, Федерацияла Советлизир Дагъистанна БурхIни сархIели, гьандушибтири.
Гьаннара гьандушиб адамти хутIличил ва газличил гIеббурцнила, Федерацияла ва республикала кьадрила хан гьундури далдирнила, мелиорацияла, нясти шин ардашахъути гIягIниахълумала хIекьлизирти масъулти.
ХIейгеси биалра, гьандушибти лерилра масъулти дусличи-дус гьатIира къиянтили детарули сари. Дагъистанна гьалавла БекIли республикализи хутIла шайчибти 2000 специалист селис жибарибтирил ва илдани се барибал чилилра хIергъили калун. ЖамигIят хутIличил гIеббурцути компаниябачил муниципалитетунани бархбас кахIебизахъурли гьаннара лебал.
В.Путинни Дагъистан социальный бяхIчибизла-экономикалашал гьалабяхI башни чебаэсли саби или буриб. Илини илкьяйда Сергей Меликовли гьандушибти масъулти пачалихъла программаби хIясибли ирзути сари или багьахъур, эгер илдази регион каберхахъалли. ЦархIилван буралли, Республикала Правительствола ва лайикьти министерствобала ва ведомствобала гьала халаси хIянчи тIашли саби. Ва чIянкIли илгъуна гьуни чеббикIилицун арзес вирар Дагъистанна челукьути масъулти.
Ихтилатлизир гьанхIедушили калун урга ва чебяхIси даражала багьудила, сагати школаби лушнила, вузани гьаладяхI дашахънила ва илдигъунти цархIилтира масъулти.