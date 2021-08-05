ЗАМАНА - ГIяхIбаркьла балбуц

ГIяхIбаркьла балбуц

Автор
05 августа, 2021. Четверг 09:40

МяхӀячкъалализибси «Россияла нешани» би­кӀуси лебил Россияла жамигIятла цалабяхъли, ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерствола икьайчил «БиштӀати школализи хӀядурбирехӀе» ибси гIяхI­баркьла балбуц дурабуркIниличила балахъули саби.

ГIяхIбаркьла балбуц
Материалы в газете

ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерстволизиб буриливан, баягъи балбуцла бекӀлибиубси мурад – яшавла шуртIри камти хъалибаргуначи пикри бяхӀчиаъни ва гIямрула къиянти аги-кьяйда­ли­чил бя­хIя­­гибти, шко­лализи аркьути биш­тӀатас ку­мек­бар­ни.
«Дагъистанна 2000-личибра им­цӀа­ли цӀуръа дурхIялис хӀушала кумек гӀягӀнили саби. ГIяхI­­баркьла балбуцли илдас палтар, дабри, портфельти ва школала цархӀилти гӀягӀниахълуми асахъес имканти гьаладирхьу. Кумекбирнила тяхӀурти декIар-декIарти сари: тукейзи сертификат яра арц дедни, палтар-кьяш асни» – бурули саби Министерствола ба­гьахъ­нилизиб.
Балбуц июльла 15-личибад августла 31-личи бикайчиси замана бухIнаб бетурхар. ЧеимцӀали баянти дагьес яра балбуцлизир бутIакьяндеш дарес дирудая 89634225789 номерличи зянкъдяхъили, илкьяйдали МяхӀячкъалализибси «Россияла нешани» ВОД-ла председатель МяхӀяммадрасулова Сефижат МяхӀяммадагъаевнала Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. почталичи кагъар белкӀи.

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Admin

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top