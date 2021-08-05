ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерстволизиб буриливан, баягъи балбуцла бекӀлибиубси мурад – яшавла шуртIри камти хъалибаргуначи пикри бяхӀчиаъни ва гIямрула къиянти аги-кьяйдаличил бяхIягибти, школализи аркьути биштӀатас кумекбарни.
«Дагъистанна 2000-личибра имцӀали цӀуръа дурхIялис хӀушала кумек гӀягӀнили саби. ГIяхIбаркьла балбуцли илдас палтар, дабри, портфельти ва школала цархӀилти гӀягӀниахълуми асахъес имканти гьаладирхьу. Кумекбирнила тяхӀурти декIар-декIарти сари: тукейзи сертификат яра арц дедни, палтар-кьяш асни» – бурули саби Министерствола багьахънилизиб.
Балбуц июльла 15-личибад августла 31-личи бикайчиси замана бухIнаб бетурхар. ЧеимцӀали баянти дагьес яра балбуцлизир бутIакьяндеш дарес дирудая 89634225789 номерличи зянкъдяхъили, илкьяйдали МяхӀячкъалализибси «Россияла нешани» ВОД-ла председатель МяхӀяммадрасулова Сефижат МяхӀяммадагъаевнала Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. почталичи кагъар белкӀи.
ГIяхIбаркьла балбуц
- Автор Admin
- 05 августа, 2021. Четверг 09:40
МяхӀячкъалализибси «Россияла нешани» бикӀуси лебил Россияла жамигIятла цалабяхъли, ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерствола икьайчил «БиштӀати школализи хӀядурбирехӀе» ибси гIяхIбаркьла балбуц дурабуркIниличила балахъули саби.
ДР-ла гӀилмула ва багьудила Министерстволизиб буриливан, баягъи балбуцла бекӀлибиубси мурад – яшавла шуртIри камти хъалибаргуначи пикри бяхӀчиаъни ва гIямрула къиянти аги-кьяйдаличил бяхIягибти, школализи аркьути биштӀатас кумекбарни.