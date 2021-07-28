ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI арбякьундешла шайчибси Министерстволи штатлизи хIянчи агарси, адамти хIянчиличил гIеббурцуси Центрлизиб сунела у хIисаблизи касахъибси адам къуллукъличи уцибси хIянчи бедлуганнис субсидияби дедлуга или балахъули саби ведомствобала пресс-службализиб.
«Бузерила ца мерлис субсидияла кьадар 50 азир къурушличи абиркур. Пачалихъла кумек касес багьандан, хIянчи бедлуганнис «Россиялизиб хIянчи» («Работа в России») бикIуси порталла сай-вегIси кабинетлизибад гIярза бархьес ва акьути мераначила, къуллукъуначила сияхI каберхахъес чебиркур», — буриб пресс-службализиб.
Ведомстволизиб багьахъурливан, субсидияби гьаладирхьнила белгити тяхIяр-кьяйда 2021 ибил дусла мартла 13-личибадси РФ-ла министртала кабинетла 362 ибил номерличилси «2021 ибил дуслизиб хIянчи агарти бузериличил гIеббурцути предпринимательтас пачалихъла кумек гIеббиахънила хIекьлизибси» хIукмуличил тасдикьдарибти сари.
ХIянчиличи бурцнилис…
- Автор П.Жалилова
- 28 июля, 2021. Среда 17:40
Дагъистан Республикала хIянчи бедлугантани, хIянчи агарти бузериличил гIеббурцухIели, субсидияби касес бирар.
ДР-ла бузерила ва социальный бяхIчибизлизиб гьалабяхI арбякьундешла шайчибси Министерстволи штатлизи хIянчи агарси, адамти хIянчиличил гIеббурцуси Центрлизиб сунела у хIисаблизи касахъибси адам къуллукъличи уцибси хIянчи бедлуганнис субсидияби дедлуга или балахъули саби ведомствобала пресс-службализиб.