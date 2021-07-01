ЗАМАНА - Футбол «мицӀирбирули»

Футбол «мицӀирбирули»

Автор МяхӀяммад Мирзаханов
01 июля, 2021. Четверг 09:48

Гьалабван ДР-ла спортла Министерстволизиб «Динамо» бикӀуси футболла клуб «мицӀирбирнилис» хасбарибси балбуц бетерхур. Илала бузерилизир бутIакьяндеш дариб Дагъистанна спортла министр Сажид Сажидовли, министрла кумекчи Будун Будуновли, ДР-ла Правительствола вице-премьер Муслим Телякавовли ва клубла президент ХӀяжи ХIяжиевли.

Футбол «мицӀирбирули»
Материалы в газете

Гьарли-марли, гьанна бузули лебси, «МяхӀячкъала» бикӀуси футболла клублис сагаси «Динамо» ибси у бедлуга, илис бекӀдешдирутира барсбиру. 90-личирра имцӀали дус диркули сари «Динамо» клуб акӀахъубхӀейчирад. СССР-ла заманализир диахъубти Дагъистанна футболла шайчирти лерилра сархибдешуни «Динамо»-личил сари дархдасунти.
«Сергей ГӀялимовичли клуб ахъбуцес пикрибариб, сенахӀенну ишаб саби бегӀлара футболлизи ахъиб­ти, ил спортличила чедетаахъибти баянти далути адамти. Илдас бекӀдешдирули лев ишав урибси тренер, Олимпиадала чемпион ХӀяжи ХӀяжиевра» – викӀи Муслим Телякавов.
ХӀяжи ХӀяжиев викӀуливан, тренер сайливан илала узес вехӀихьибси ахъси даражала футболла цаибил клуб сабри «Динамо».
«Иш командаличил нуша Россияла чемпионти детаурра. Нушала мурад бетерхес гӀягӀниси саби, сенахӀенну гьанна иш клублизи футбол дигути адамти бархбаси саби», – сунела пикруми аргъахъиб илини.
ГӀур гъайбухъун гьалаб «Динамо» клублизиб бузули калунти, футболла ветеранти ва гьанна илаб футболлизи ахъес хӀядурти жагьилти.
«Дудеш, неш, футбол, «Динамо» – имцIали дузахъути дугьбири нушани» – викӀи футболла ветеран.

 

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